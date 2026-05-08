Реал оштрафував Вальверде та Чуамені на крупні суми

Олег Дідух — 8 травня 2026, 18:44
Мадридський Реал визначився з дисциплінарними санкціями на гравців команди, Орельєна Чуамені та Федеріко Вальверде, за бійку в командній роздягальні, яку вони вчинили напередодні.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

За їхньою інформацією, на обох гравців було накладено штраф у розмірі 500 тисяч доларів з кожного. Оскільки обидва футболісти принесли свої вибачення за даний інцидент, інших дисциплінарних санкцій, як-от відсторонення від матчів команди, на них накладено не буде.

Напередодні, 7 травня, між Чуамені та Вальверде виникла бійка в роздягальні Реала, в результаті якої останній отримав черепно-мозкову травму та поріз на обличчі. Уругваєць через отримані травми буде змушений пропустити 10 – 14 днів.

