Гравці Реала ледь не побилися між собою на тренуванні перед матчем з Барселоною

На тренуванні Реала перед "Ель Класіко" з Барселоною, яке відбудеться в межах 35 туру Ла Ліги, стався скандал.

Про це повідомляє The Athletic.

Так, між собою посварились Орельєн Чуамені та Федеріко Вальверде. Гравці ледь не побилися наприкінці тренування та продовжили сварку в роздягальні. Про причину конфлікту наразі нічого невідомо.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що низка гравців Реала невдоволена тим, що французький нападник Кіліан Мбаппе отримує особливе ставлення та роль у структурі команди. Після цього в мережі запустили онлайн-петицію з вимогою відходу 27-річного француза з Реалу.

Пізніше ситуацію прокоментували в оточенні футболіста.

Матч між Барселоною та Реалом відбудеться 10 травня. Початок о 22.00.

