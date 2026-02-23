Шахтар рятує герой 2021-го, Динамо грає на городі. Підсумки 17-го туру УПЛ

От і повернувся чемпіонат України. Повернувся, як і належить: не без скандалів, з нульовою нічиєю, але водночас з дуже яскравими епізодами та сенсаціями. "Чемпіон" розповідає про найцікавіше.

20 лютого

21 лютого

22 лютого

23 лютого

Гравець туру

Валаамова ослиця заговорила! За 26 хвилин на полі проти Карпат Ласіна Траоре забив:

більше, ніж за весь 2025 рік у складі Шахтаря (2 голи);

більше, ніж за 21 попередній матч у складі "гірників" (3);

усього на 6 м'ячів менше, ніж за попередні 2,5 сезони, разом узяті (9).

Гра проти Карпат була для Траоре в Шахтарі саме сотою – і в них він забив 27 разів. За мірками УПЛ абсолютно нормальна результативність, але якщо порівнювати з показниками "42/23" того ж таки Лассіна в Аяксі – самі розумієте. Цілі роки втратив буркінієць між лазаретом та лавкою запасних, якщо говорити просто.

Його дуже цінують за яскравий старт, за шість голів у перших семи матчах, але це було майже п'ять років тому. Його хвалять за те, що він став єдиним легіонером, який не виїхав з Шахтаря після початку повномасштабного вторгнення – у Буркіна-Фасо люди звичні до обстрілів та відключень світла – але супердовгий контракт взагалі всі ці роки висів на клубі важким вантажем. Є інсайди, що Траоре , який підписував угоду з Шахтарем ще до 24.02.22, тепер найоплачуваніший гравець клубу – при тому що за корисністю і в топ-10 не факт, що входить.

Утім, у неділю все було чудово. Траоре випустили проти Карпат, які відбивалися всією командою, утримували 0:0 три чверті гри – і форвард перевершив найсміливіші очікування, оформивши хет-трик. Мабуть, що рішення не відпускати форварда до Антверпена вільним агентом виправдало себе вже зараз – питання, що далі.

Контракт Ласіна спливає влітку – і головне, щоб це не був випадок, коли футболіст добре зіграв один матч, щоб не вигнали. З умінням знаходити простір та реалізовувати моменти до Траоре питань на рівні УПЛ точно немає – питання до здоров'я та мотивації.

А поки що зафіксуємо, що Шахтар виграв черговий матч за рахунок лави. Вона у "гірників" просто бездонна, і не лише Траоре відзначився трьома голами, а й Аліссон двома асистами, та Ісакі одним саме після виходу у другому таймі. Внутрішня конкуренція і утримує Шахтар у чемпіонських перегонах.

Футбол 360

Полісся перемагає завдяки зимовим рішенням

Причини перемоги Полісся у місці, де Шахтар навіть не забив, а Динамо взагалі програло, пояснюються двома матеріалами:

Читайте також : Відео Фото Допомогти собі й збірній: відсторонення Гуцуляка не вигідне нікому

Гуцуляк за грою Полісся проти Колоса міг спостерігати з трибун – переговори щодо контракту призвели до переведення його в дубль. Краснопір у принципі вперше зіграв за житомирський клуб – він став гравцем Полісся тільки взимку. І ці двоє і зробили різницю на найскладнішому виїзді: Гуцуляк відкрив рахунок, Краснопір подвоїв його відразу після виходу на заміну. Більше того: асистом на другий м'яч відзначився Гуцуляк, а на перший – ще один новачок, опорник Емерлаху. Краснічі поки сидить на лавці, але він не зіграв за Колос – теж зимове рішення, яке допомогло Поліссю :)

У Поліссі, гадаю, самі розуміли, що усуненням Гуцуляка карають не стільки Гуцуляка, скільки самих себе. Динамо слабке як ніколи, Шахтар у п'яти матчах на рівні УПЛ не може забити Поліссю жодного разу – і зараз можна писати історію. Колос переможений, і в Полісся до кінця сезону залишилося 2-3 суперники складніше.

Гол туру

ЛНЗ, тим часом, зовсім буденно утримав за собою перше місц. Команда Пономарьоа нагадує Ювентус дев'яностих: забиває один, і на цьому для більшості суперників фактично настає game over. Забити ЛНЗ дуже складно: Паламарчук, лінія оборони, опорна зона – це три шари укріплень. В останніх шести турах черкасці не пропустили жодного разу, в останніх дванадцяти – лише двічі (і те, один із цих двох – Шахтарю при 3:0 дали забити гол престижу).

Щоправда, з такою моделлю гри складно забивати самим – але з Епіцентром виручив Ассінор. Ганець забив чудовим ударом з гострого кута в один дотик. У наступному турі ЛНЗ грає з Поліссям, і "класичне" тільки статусом перевершує цю вивіску.

Три матчі на "Авангарді" - а город зовсім на інших стадіонах

Особливою "родзинкою" сезону було проведення трьох матчів на одному стадіоні. Верес відкрив весь футбольний рік, у п'ятницю прийнявши Полтаву вдома; Епіцентр програвав ЛНЗ саме на полі Вереса, але вже у суботу; а в понеділок там же зіграли Кудрівка та Зоря.

Що сказати – у третій грі, звичайно, на полі виглядало побитим, не рівномірно зеленим. Але навіть у третій грі газон "Авангарду" виглядав у сто разів краще, ніж поля Олександрії та Динамо перед початком першої. Обігрів поля за допомогою дров виявився ефективнішим за новомодні технології, про які представник Динамо розповідав в інтерв'ю взимку.

Про Динамо ще поговоримо, а матч Олександрії скасували. За регламентом це має бути технічна поразка, але навряд чи буде саме так. Бо жаль Олександрію добивати, записуючи їй 0:3 в одному з небагатьох матчів, де вона може набрати очки є прецедент: один матч, Металіста 1925 з Вересом, вже вирішили догравати. Зважаючи на те, що обидва клуби і з Кубка вже вилетіли, з пошуком слота для нового часу гри навряд чи будуть проблеми.

Динамо буде дуже складно

А тепер поговоримо про Динамо. Я навмисно виділив йому місце тільки після Шахтаря, Полісся, ЛНЗ – тому що з цими клубами чинний чемпіон зараз не йде в жодне порівняння.

По-перше, те саме поле. Це якась ганьба, що в Динамо газон гірший, ніж: а) клуби з копійчаним бюджетом (у наступному турі посміємося, коли в тієї ж київської Оболоні газон буде просто "Енфілдом" порівняно з динамівським); б) у того ж Динамо 20-30 років тому, коли лютий був таким же лютим, а технологій було менше. У ті часи Маккабі, вимушене проводити матчі ЛЧ не в Ізраїлі, обирало місцем ігор саме Київ. Динамо просідає за всіма показниками, і поле – не виняток.

Щодо гри, то Динамо виграло 1:0, але хіба що Інгулець у кубку буде більше простим суперником, ніж цей Рух. Це фактично суперник з чемпіонату U-19 плюс гравці, які не знадобилися нікому. Той же захисник Коробов, який дебютував за Динамо, набагато старший за захисника Ясинського, який вийшов за Рух.

І навіть проти такого суперника Динамо не створює нічого, окрім кількох далеких ударів! Бражко промахувався, Пономаренко під кінець гри влучив – і за рахунок цього вдалося вимучити 1:0, але буквально з кожним із подальших суперників буде важче. Команда не знає, що їй робити з м'ячем, з кожною новою передачею у розіграші шанси на небезпеку знижуються.

Це можна порахувати хейтом тренера – і знаєте, я справді хейтер Костюка. Хейтер просто тому, що Костюк символізує все найгірше, що є в українській тренерській школі.

Пояснюючи надзвичайно слабку гру Динамо, Костюк сказав слова: "весняний футбол". Якого року ви в попередній раз чули це словосполучення? Здавалося б, воно назавжди залишилося у підшивках навіть не журналу "Футбол", а, скоріше, "Радянського спорту". Тоді воно, до речі, мало сенс: тоді команди не в Іспанії проводили збори, та й методики відновлення, харчування, режиму використовували зовсім інші.

Зараз, коли форму набирають та втрачають по три рази на місяць, сам цей термін забули – але Костюк живе минулим. Причому найгіршими проявами минулого – ні про який стиль Лобановського навіть не йдеться. Ігор без проблем командує гравцями російською мовою, на флеш-інтерв'ю поводиться, ніби робить величезну послугу – і, найголовніше, ставить дуже примітивний футбол. Ну, де "весняний футбол", там і "подалі від воріт, ближче до каси", й "технічний захисник – ворог команди".

При цьому я розумію, що якщо той же Коробов за кілька років поїде в умовний Борнмут за 20 мільйонів, це спише все. Принаймні для братів Суркісів. Але щоб потрапити на радари для борнмутів, потрібно, принаймні, непогано грати в єврокубках. А зараз у Динамо навіть передумов для цього немає – клуб просто втрачає час.

Матч туру

Як завжди, найяскравішу гру в турі продемонстрували команди з нижньої половини таблиці. Верес явно недооцінив Полтаву: суперник, хоч і йде на останньому чистому місці, попив червоно-чорної крові. Спочатку рівняни здобули у свої ворота пенальті за дурну гру рукою, а потім Сухоручко, який так погано реалізовував моменти у "Лівому березі", класно забив за Полтаву вже у дебютному матчі.

Думаю, якщо б під кінець першого тайму Горох не врятував після удару Голенкова, матч закінчився б для господарів "Авангарду" розгромом. Але в тому й річ, що Полтава навіть ідеальний, найкращий свій тайм у сезоні закінчила 2:1 замість 3:0. Верес під перерву забив після кутового, а на другий тайм вийшла зовсім інша команда. Полтава не витримала її натиску, припустившись багато помилок в обороні і зрештою програвши 2:3.

Невдаха туру

В останньому турі Кудрівка приймала Зорю – і, начебто, луганчани здобудуть впевнену перемогу. Вже до перерви вони вели 2:0, і, мабуть, із тим перфомансом, що демонстрували обидві команди, Зоря б і виграла дев'ять матчів із десяти. Але, на біду Зорі, сьогодні був цей десятий випадок – і, головне, через зусилля однієї з головних зірок клубу. Джордан двічі поспіль, намагаючись заблокувати удари суперників, лише дезорієнтував воротаря та відправляв м'яч у власні ворота. 2:2, і Кудрівка відривається від Епіцентру та Полтави у таблиці.