Впевнена перемога лідера: ЛНЗ обіграв Епіцентр у 17 турі УПЛ

У суботу, 21 лютого, у Рівному продовжився 17 тур Української Прем'єр-ліги, де кам'янець-подільський Епіцентр у номінально домашньому матчі поступився черкаському ЛНЗ.

Зустріч завершилась з рахунком 0:2.

Епіцентр вийшов вперед наприкінці першого тайму. Вкидання ауту у штрафний майданчика Епіцентра завершилось скиданням Пастуха на Марка Ассінора, який в дотик пробив повз голкіпера.

На старті другої половини гри 25-річний ганський нападник оформив дубль. Форвард обіграв воротаря після виходу віч-на-віч.

Підопічні Віталія Пономарьова продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Шахтар на 3 бали, щоправда, у "гірників" ще гра у запасі. Епіцентр з 14 балами перебуває у зоні перехідних матчів.

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 21 лютого

Епіцентр (Кам'янець-Подільський) – ЛНЗ (Черкаси) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Ассінор, 0:2 – 5 Ассінор

Нагадаємо, що перші поєдинки 17 туру УПЛ відбулись напередодні. Верес у Рівному переграв Полтаву, а Динамо здолало Рух.