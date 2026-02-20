Верес здобув вольову перемогу над Полтавою у 17 турі УПЛ

Другу частину сезону Української Прем'єр-ліги відкрив матч у Рівному, де місцевий Верес обіграв СК Полтаву.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2.

Гості вдало розпочали поєдинок, вийшовши вперед вже на 7-й хвилині гри після реалізованого одинадцятиметрового. Данило Сухоручко збільшив перевагу полтавців завдавши потужного удару з-за меж штрафного майданчика.

Верес зміг відквитати один гол після подачі кутового, коли словенський нападник Кай Ціпот заніс м'яч у ворота суперників.

На початку другої половини гри Ігор Харатін зрівняв рахунок – півзахисник впевнено реалізував пенальті. Згодом Денис Ндукве вивів Верес вперед – нападник в дотик замкнув передачі з правого флангу.

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 20 лютого

Верес (Рівне) – СК Полтава 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 7 Марусич (пен), 0:2 – 31 Сухоручко, 1:2 – 45 Ціпот, 2:2 – 50 Харатін (пен), 3:2 – 66 Ндукве

Перемога дозволила рівненському колективу піднятися на 9-те місце в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 21 очко. Полтава йде останньою з 9 балами в активі.

Напередодні повідомлялося, що Верес запропонує Металісту 1925 мирову угоду щодо зупиненого матчу УПЛ.