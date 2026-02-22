Шахтар з хеттриком Траоре зіпсував дебют в УПЛ іспанському тренеру Карпат

У неділю, 22 лютого, у Львові відбувся матч 17 туру УПЛ, в якому Шахтар переміг Карпати.

Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:0 на користь "гірників".

У першому таймі обидві команди не забивали голів, залишивши найцікавіше на другу половину зустрічі.

Героєм поєдинку став форвард "гірників" Ласіна Траоре, який на 65-й хвилині замінив Луку Мейрелліша. За відведений ігровий час буркінійський легіонер оформив хет-трик, знявши усі питання про переможця в матчі.

Для Траоре це перший хеттрик у межах чемпіонату України та перші голи у нинішньому сезоні.

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 22 лютого

Шахтар – Карпати 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 67 Траоре, 2:0 – 71 Траоре, 3:0 – 82 Таоре

Шахтар: Різник, Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус (Конопля, 65), Марлон Гомес, Назарина, Бондаренко (Ізакі, 55), Егіналду (Аліссон, 55), Мейрелліш (Траоре, 65), Педріньйо да Сілва (Очеретько, 85).

Карпати: Домчак, Лях, Бабогло, Педрозу, Сич, Федор (Бруніньйо, 61), Едсон (Сапуга, 77), Чачуа (Шах, 87), Костенко (Вітор, 77), Фаал, Стеніо (Алькайн, 77).

Зазначимо, що матч проти Шахтаря став дебютним для іспанського тренера Карпат Франа Фернандеса, який очолив команду під час зимової перерви.

У турнірній таблиці УПЛ "гірники" зрівнялися за очками з черкаським ЛНЗ, який напередодні переміг Епіцентр (2:0). В обох лідерів чемпіонату по 38 очок.

Натомість львівські Карпати залишилися на 10 місці, маючи в активі 19 балів.