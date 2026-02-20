Динамо здобуло мінімальну перемогу над Рухом у 17 турі УПЛ

У другому матчі 17-го туру Української Прем'єр-ліги київське Динамо на власному полі здобуло мінімальну перемогу над львівським Рухом.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Протягом більшої частини поєдинку команди не могли розпечатати ворота одна одної, зберігаючи нулі на табло. Ще у першому таймі дебютант Динамо Коробов міг відзначитися голом, проте його удар прийшовся у стійку.

Єдиний та переможний м'яч у цій зустрічі був забитий у другому таймі – на 75-й хвилині відзначився нападник киян Матвій Пономаренко.

Варто зазначити, що для 20-річного Пономаренка це вже шостий гол за дорослу команду Динамо.





Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 20 лютого

Динамо Київ – Рух 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 75 Пономаренко

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Коробов (Тимчик, 80), Бражко, Редушко (Огундана, 88), Шапаренко (Буяльський, 68), Піхальонок (Михайленко, 80), Волошин, Пономаренко (Герреро, 88)

Рух: Герета, Кітела, Слюсар, Товарницький, Роман, Підгурський (Левицький, 87), Таллес (К. Денисов, 90+3), Притула, Бойко, Ясінський (Тутті, 56; І. Денисов, 87), Невес (Себро, 87)

Попередження: 9 – Бойко, 40 – Кітела, 43 – Вівчаренко, 43 – Роман, 66 – Піхальонок, 90+2 – Таллес

Перемога дозволила київському колективу набрати 29 очок та розташуватися на 4-му місці в турнірній таблиці чемпіонату. Рух йде на 11-й позиції з 19 балами в активі.

Нагадаємо, другу частину сезону Української Прем'єр-ліги відкрив матч у Рівному, де місцевий Верес обіграв СК Полтаву з рахунком 3:2.