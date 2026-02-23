Матч Олександрія – Оболонь скасовано

Поєдинок Української Прем'єр-ліги Олександрія – Оболонь мав розпочатись 23 лютого о 13:00, проте був скасований.

Про це повідомляє УПЛ ТБ.

Відповідне рішення прийняв арбітр Володимир Новохатній після пітч-інспекції поля стадіону "Ніка".

Це сталося через незадовільний стан газону, який замерз. Команди прибули на арену та вже оголошені були склади, але врешті-решт гра так і не розпочалася.

Репортер Сергій Владиченко розповів подробиці того, як приймали рішення. Перед запланованим стартом головний суддя матчу Володимир Новохатній, делегат Олег Базай і наставники обох команд Кирило Нестеренко та Олександр Антоненко провели розмову, у якій донесли свої позиції.

"Нестеренко твердо сказав, що сьогодні все-таки можна провести матч в Олександрії, тому що початок заплановано на 13.00. Зараз плюсова температура, тому поле потрохи зігрівається. Головний тренер Оболоні Антоненко був категорично проти, адже є велика ймовірність травматизму та за ці травми, як він сказав, потім буде відповідати тільки він, безпосередньо його команда та займатись лікуванням цих гравців ніхто не буде", – сказав Владиченко.

Яка доля очікує на цей матч наразі невідомо. Поки не повідомляється буде гра перенесена чи господарі отримають технічну поразку.

Зазначимо, що наразі Олександрія посідає передостаннє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 11 очок. "Пивовари" розташовуються на 12-й сходинці – 17 залікових балів.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар виграв перший офіційний матч у 2026 році. "Гірники" з хеттриком Лассіни Траоре здолали Карпати.