Металіст 1925 розписав мирову з Кривбасом в УПЛ

У суботу, 21 лютого, у Житомирі продовжився 17 тур Української Прем'єр-ліги, де харківський Металіст 1925 у номінально домашньому матчі зіграв внічию з Кривбасом.

Зустріч завершилась з рахунком 0:0.

Металіст 1925 завдяки здобутому балу піднявся на шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 25 пунктів. У Кривбаса п'яте місце та 27 очок

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 21 лютого

Металіст 1925 – Кривбас 0:0

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжний (к), Антюх, Аревало (Литвиненко 72), Калітвінцев (Баптістелла 72), Забергджа (Когут 61), Мба (Ітодо 61)

Кривбас: Кемкін, Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго, Араухо, Задерака (к), Шевченко, Бар Лін, Парако (Боднар 77), Мендоза

Попередження: Мба 20, Антюх 33, Калюжний 87 – Араухо 35, Шевченко 86

Огляд матчу

Нагадаємо, що перші поєдинки 17 туру УПЛ відбулись напередодні. Верес у Рівному переграв Полтаву, а Динамо здолало Рух.

Сьогодні, 21 лютого, лідер першості черкаський ЛНЗ без проблем розібрався з Епіцентром.