Без українців: визначилися усі півфіналісти BLAST.tv Austin Major 2025

У ніч на 21 червня відбувся останній матч чвертьфінальної стадії найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

The MongolZ зуміли обіграти FaZe, у складі яких на правах оренди виступає Олександр "s1mple" Костилєв. Зустріч завершилася з рахунком 2:0. Представники Монголії впевнено здолали суперника на своєму піку (Mirage) та мінімально обіграли на Anubis.

Кількома годинами раніше турнір покинула українська організація Natus Vincere, яка з ідентичним рахунком програла найкращій команді цього сезону Vitality.

А в ніч з 19 на 20 червня відбулися два перші чвертьфінали. Німецька кіберспортивна команда MOUZ здолала російську Spirit, а PaiN обіграли FURIA у бразильському дербі.

Таким чином на турнірі не залишилося жодного представника України. Проте з приємного, також вилетіли і всі росіяни.

У півфіналі Vitality зустрінуться з MOUZ. Це можна вважати тіньовим фіналом, адже зіграють дві найкращі команди світу. В іншій частині сітки PaiN поміряються силами із The MongolZ. Обидві команди стали сенсаціями на турнірі.

Розклад півфіналів BLAST.tv Austin Major 2025

21 червня. 21:00 Vitality – MOUZ.

22 червня. 01:30 PaiN – The MongolZ.

Фінал відбудеться завтра, 22 червня, та розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, що в першій грі на турнірі NAVI виявилися сильнішими за білоруську Nemiga, за який виступають 3 росіянина, потім обіграли французів з 3DMAX. В першій грі за вихід у чвертьфінал команда програла росіянам зі Spirit, обігравши після цього G2.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.