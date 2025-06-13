NAVI здійснили камбек у матчі з 3DMAX та знаходяться у кроці від виходу в плейоф BLAST.tv Austin Major 2025

У ніч з 12 на 13 червня українська кіберспортивна організація Natus Vincere зіграла другий матч на найпрестижнішому турнірі сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

"Народжені перемагати" виявилися сильнішими за французьку команду 3DMAX. Поєдинок відбувся у форматі Во1 на мапі Inferno.

Народжені перемагати зазнали поразки в першій половині з рахунком 7:5 та не змогли зачепитися за раунди на початку другої.

Французи мали 4 матч-поїнти, проте NAVI виграли 4 раунди поспіль та перевели гру в овертайм, де виявилися сильнішими – 16:14.

Наступний матч Natus Vincere відбудеться вже в п'ятницю, 13 червня. Суперниками "народжених перемагати" можуть стати Spirit, Virtus Pro або FURIA, які також мають статистику 2:0 за підсумками першого ігрового дня.

Тепер NAVI мають три можливості, щоб пробитися у плейоф турніру. Згідно з регламентом 3 перемоги дозволяють вийти у чвертьфінал чемпіонату, а 3 поразки означають виліт із турніру.

BLAST.tv Austin Major 2025

Остін, США

Призовий фонд – $1,250,000

Стадія 3, 2 раунд, 12 червня

Natus Vincere (Україна, 7) – 3DMAX (Франція, 9) 16:14 Inferno

Нагадаємо, що в першій грі українська команда з європейським складом виявилася сильнішою за білоруський клуб Nemiga, за який виступають 3 росіянин.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.