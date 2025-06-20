NAVI поступились Team Vitality у плейоф BLAST.tv Austin Major 2025

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere поступилась Team Vitality в 1/4 фіналу турніру BLAST.tv Austin Major 2025.

Зустріч пройшла у форматі "best of 3" та завершилась з рахунком 0:2.

"Народжені перемагати" поступились на першій мапі "Mirage" з рахунком 9:13. Другу карта "Nuke" розпочалась з переваги Vitality. NAVI зуміли зрівняти рахунок, але до овертаймів не дотягнули – 11:13.

Українська команда покинула мейджор, посівши 5-8 місце.

Нагадаємо, що в першій грі на турнірі NAVI виявилися сильнішими за білоруську Nemiga, за який виступають 3 росіянина, потім обіграли французів з 3DMAX. В першій грі за вихід у чвертьфінал команда програла росіянам зі Spirit, обігравши після цього G2.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.