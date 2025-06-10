Українська команда B8 програла Lynn Vision та завершила виступи на Austin Major-2025

Українська кіберспортивна команда B8 зазнала поразки від Lynn Vision у 5-му матчі другої стадії найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Зустріч завершилась з рахунком 1:2. Український колектив програв на картах Dust II та Anubis, і зміг здобути лише 1 перемогу на Ancient.

Для української організації, створеної в 2020 році легендарним гравцем NAVI з Dota 2 Данилом Dendi Ішутіним, це був перший в історії мейджор з CS.

BLAST.tv Austin Major 2025

Стадія 2, 5 раунд

B8 (Україна) – Lynn Vision (Китай) 1:2

Карти: Dust2 (2:13) – пік Lynn Vision, Ancient (13:9) – пік B8, Anubis (7:13) – десайдер

У попередньому раунді В8 програли FURIA.

Зауважимо, що до цього у другій стадії B8 здійснили справжню сенсацію, обігравши одного з головних фаворитів турніру Falcons (4), проте пізніше розгромно програли росіянам з Virtus.pro.

Austin Major 2025 проходить в США з 3 до 22 червня. Призовий фонд складає 1 250 000 доларів. На третій стадії розпочне свій шлях інша українська команда NAVI.