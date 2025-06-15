Українська команда NAVI вийшла у чвертьфінал BLAST.tv Austin Major 2025

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (7) у напруженому матчі перемогла німецьку G2 (8) у третій стадії найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поєдинок пройшов у форматі Во3 та завершився з рахунком 2:1.

Гра розпочалася на Mirage (вибір NAVI). " Народжені перемагати" контролювали хід поєдинку та здобули перемогу, але комфортною її не назвеш. Лише 2 раунди відділяли суперника від овертаймів.

На виборі суперника (Anubis) українська організація також чудово розпочала, проте після зміни сторін все пішло не за планом, Natus Vincere здобули лише 2 раунди, а перемогу святкували "самураї".

На десайдері Inferno гра вже була з невеликою перевагою G2. "Народженим перемагати" двічі пощастило: спершу перервати чудову серію суперника та відігратися з 7:9, а потім перевести гру на другі овертайми.

У підсумку саме NAVI святкували перемогу. Це означає, що "народжені перемагати" вийшли в 1/4 фіналу Мейджору. Суперник визначиться пізніше.

BLAST.tv Austin Major 2025

Остін, США

Призовий фонд – $1,250,000

Стадія 3, 4 раунд, 14 червня

Natus Vincere (Україна, 7) – G2 (Німеччина, 8) 2:1 (13:10 Mirage, 9:13 Anubis, 19:16 Inferno)

Нагадаємо, що в першій грі NAVI виявилися сильнішими за білоруський клуб Nemiga, за який виступають 3 росіянина, а потім здійснили неймовірний камбек та обіграли французів з 3DMAX. Проте в першій грі за вихід у чвертьфінал команда програла росіянам зі Spirit.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.