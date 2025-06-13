NAVI програли росіянам та не змогли з першої спроби вийти в плейоф BLAST.tv Austin Major 2025

У п'ятницю, 13 червня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere зіграла третій матч на найпрестижнішому турнірі сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

"Народжені перемагати" поступилися росіянам із сербської організації Spirit. Поєдинок відбувся у форматі Во3 та завершився з рахунком 2:0.

Першу мапу обирали суперники (Anubis). Після 12 раундів мінімально переважали "дракони" з результатом 7:5. Після зміни сторін українська команда зуміла зрівняти рахунок, але врятуватися від поразки не вийшло (11:13)

На виборі NAVI (Train) рівною грою і не пахло. Росіяни почали домінувати з першого ж раунду та не зупинилися до самого кінця. "Народжені перемагати" зуміли взяти лише 3 раунди – 3:13.

Наступний матч Natus Vincere відбудеться вже в суботу, 14 червня. Суперник визначиться пізніше. NAVI потрібно здобути лише 1 перемогу в останніх двох матчах, щоб вийти в 1/4 фіналу. Якщо ж команда двічі програє, то вилетить.

BLAST.tv Austin Major 2025

Остін, США

Призовий фонд – $1,250,000

Стадія 3, 3 раунд, 13 червня

Natus Vincere (Україна, 7) – Spirit (-, 2) 0:2 (11:13 Anubis, 3:13 Train)

Нагадаємо, що в першій грі українська команда з європейським складом виявилася сильнішою за білоруський клуб Nemiga, за який виступають 3 росіянина, а потім здійснила неймовірний камбек та обіграла французів з 3DMAX.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.