NAVI з перемоги розпочали свій шлях на BLAST.tv Austin Major 2025

У четвер, 12 червня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere стартувала на найпрестижнішому турнірі сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

"Народжені перемагати" виявилися сильнішими за білоруську команду Nemiga, у складі якої виступає троє росіян.

Поєдинок відбувся у форматі Во1 на мапі Train. Після успішної першої половини NAVI 9:3 без проблем довершили свою перемогу.

Наступний матч Natus Vincere відбудеться вже опівночі проти французького колективу 3DMAX. Переможець цього протистояння зможе поборотися за достроковий вихід у плейоф з рахунком 3:0 у швейцарській сітці, де команда грає з суперником, який має однакову кількість перемог та поразок.

BLAST.tv Austin Major 2025

Остін, США

Призовий фонд – $1,250,000

Стадія 3, 1 раунд, 12 червня

Natus Vincere (Україна, 9) – Nemiga (Білорусь, 29) 13:7

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.