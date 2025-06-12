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NAVI з перемоги розпочали свій шлях на BLAST.tv Austin Major 2025

Станіслав Лисак — 12 червня 2025, 22:47
NAVI з перемоги розпочали свій шлях на BLAST.tv Austin Major 2025

У четвер, 12 червня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere стартувала на найпрестижнішому турнірі сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

"Народжені перемагати" виявилися сильнішими за білоруську команду Nemiga, у складі якої виступає троє росіян.

Поєдинок відбувся у форматі Во1 на мапі Train. Після успішної першої половини NAVI 9:3 без проблем довершили свою перемогу.

Наступний  матч Natus Vincere відбудеться вже опівночі проти французького колективу 3DMAX. Переможець цього протистояння зможе поборотися за достроковий вихід у плейоф з рахунком 3:0 у швейцарській сітці, де команда грає з суперником, який має однакову кількість перемог та поразок.

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BLAST.tv Austin Major 2025
Остін, США
Призовий фонд – $1,250,000
Стадія 3, 1 раунд, 12 червня

Natus Vincere (Україна, 9) – Nemiga (Білорусь, 29) 13:7

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.

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