Росіяни за бортом: визначилися перші півфіналісти BLAST.tv Austin Major 2025

У ніч з 19 на 20 червня відбулися перші чвертьфінальні матчі найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

За підсумками цих поєдинків визначилися перші півфіналісти змагань, якими стали MOUZ та PaiN.

Німецька кіберспортивна команда здолала російську Spirit. На виборі "мишок", Mirage, росіяни в напруженій боротьбі на овертаймах зуміли здобути перемогу, проте програли на своєму піку Dust2 та на вирішальній карті Nuke.

Тріумф PaiN мав схожий характер. У бразильському дербі з FURIA вони спочатку програли на своїй карті 13:6, проте реабілітувалися на виборі суперника Anubis та виявились сильнішими на Inferno, де гра завершилась у додаткових.

BLAST.tv Austin Major 2025

Остін, США

Призовий фонд – $1,250,000

Чвертьфінал, 19-20 червня

Spirit (–, 3) – MOUZ (Німеччина, 2) 1:2 (25:21 Mirage, 9:13 Dust2, 10:13 Nuke)

FURIA (Бразилія, 10) – PaiN (Бразилія, 16) 1:2 (13:6 Nuke, 8:13 Anubis, 12:16 Inferno)

Другі чвертьфінальні матчі відбудуться вже сьогодні, 20 червня. Українська команда NAVI зустрінеться з першим номером рейтингу Vitality. Початок гри – о 21:00 за київським часом.

Також у чвертьфіналі зіграє FaZe, за який грає український гравець Олександр "S1mple" Костилєв. Їх матч із The MongolZ стартуватиме о 01:30.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.