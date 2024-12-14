FaZe – Spirit: визначилися фіналісти PW Shanghai Major 2024

Сьогодні, 14 грудня, відбулися півфінальні матчі найпрестижнішого турніру з Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major 2024.

Ігровий день відкривало протистояння між одним з лідерів світового рейтингу MOUZ (5) та кривдниками української організації Natus Vincere – російською командою Spirit (4).

Поєдинок проходив у форматі Во3 та завершився з рахунком 2:1 на користь росіян. Spirit без шансів програли першу мапу Nuke, проте потім без проблем забрали дві інші. Зазначимо, що у складі Spirit виступає українець Мирослав "zont1x" Плахотя та 4 росіянина.

Також фіналістом стала титулована американська команда FaZe, яка у півфіналі зустрічалася з лідером світового рейтингу G2 (1). Вона без проблем забрала першу мапу, а на другій здобула перемогу лише в овертаймах.

Тож у фіналі зустрінеться наддосвідчена організація FaZe, в активі якої вже 4 фінали та поки лише 1 перемога, та Spirit, для яких це дебютний вихід у фінал на мейджорах.

Вирішальний матч відбудеться завтра, 15 листопада, і розпочнеться об 11:00 за київським часом. Гра проходитиме у форматі Best of 3 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

Perfect World Shanghai Major 2024

Півфінал, 14 грудня

FaZe (США) – G2 (Німеччина) 2:0 (13:6 Ancient, 16:14 Nuke)

Spirit (-) – MOUZ (Німеччина) 2:1 (7:13 Nuke, 13:4 Ancient, 13:7 Mirage)

Для FaZe це буде вже другий поспіль фінал мейджору. На початку 2024 року команда у вирішальному матчі зустрілася з Natus Vincere, яким у підсумку і програла.

Нагадаємо, українська організація NaVi не змогла вийти в плейоф цього турніру. У першому поєдинку вона здолала Liquid, а далі поступилась MIBR та Team Spirit. Потім була перемога над GamerLegion і поразка від Heroic у вирішальному матчі.

Інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап турніру.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR. Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.