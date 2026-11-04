NAVI виграли матч нижньої сітки та продовжили боротьбу за плейоф IEM Beijing 2026

NAVI в українському дербі переграли B8 в матчі нижньої сітки IEM Beijing 2026.

Гра завершилась із рахунком 2:0 за мапами: на Ancient "Народжені перемагати" виграли 13:8, а на Dust 2 – 13:11.

Завдяки цьому результату NAVI продовжили боротьбу за плейоф турніру – у вирішальному протистоянні на українців очікує Falcons, які перемогли Heroic. Протистояння відбудеться сьогодні, 4 листопада орієнтовно об 11:30 за київським часом.

Зауважимо, що з цією командою Natus Vincere вже грали на цьому турнірі й перемогли представників Саудівської Аравії 2:0.

EM Beijing 2026 триватиме до 8 листопада, а загальний призовий фонд змагання складає 1.25 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що "Народжені перемагати" вилетіли з PGL Masters Bucharest 2026 на стадії чвертьфіналу, але гарантували собі участь у Мейджорі.