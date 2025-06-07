Росіяни зупинили переможну ходу української команди B8 на Мейджорі

Українська кіберспортивна команда B8 (20) не зуміла перемогти росіян з Virtus.pro (13) у другому матчі другої стадії найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поєдинок пройшов у форматі Во1 на мапі Inferno. Українці розпочали зустріч з перемоги в першому раунді, але потім суперники перехопили ініціативу та забрали 9 раундів – 3:9 за підсумками першої половини.

"Бейтам" необхідно було брати щонайменше 9 раундів після зміни сторін, але, на жаль, українська організація не зуміла повернутися. Тож перемогу з результатом 13:3 здобули росіяни.

Але це не означає, що B8 вилетіли з турніру. Команда потрапила у сітку 1:1. Для виходу в наступний етап організації потрібно здобути ще дві перемоги. Для вильоту – двічі програти.

BLAST.tv Austin Major 2025

Стадія 2, сітка 1:0, 7 червня

B8 (Україна) – Virtus.pro (-) 3:13 Inferno

Зауважимо, що до цього українці жодного разу не програли на Мейджорі. У попередній грі B8 здійснили справжню сенсацію, обігравши одного з головних фаворитів турніру Falcons (4).

Нагадаємо, команда B8 вийшла у другу стадію цього турніру, обігравши американську Wildcard. Раніше B8 здолали бразильську Imperial, а в другій зустрічі – європейський склад клубу з Данії OG.

Austin Major 2025 проходить в США з 3 до 22 червня. Призовий фонд складає 1 250 000 доларів. На третій стадії розпочне свій шлях інша українська команда NAVI.

Що цікаво, склад B8 має найменший середній вік серед усіх учасників.