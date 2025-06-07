Найбільша сенсація Мейджору: українська команда B8 обіграла одного з головних фаворитів турніру

Українська кіберспортивна команда B8 (20) обіграла саудівську Falcons (4) у першому матчі другої стадії найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поєдинок проходив у форматі Во1 на мапі Ancient та завершився з рахунком 13:8. Українці ще в першій половині зустрічі забезпечили себе комфортною перевагою, вигравши її з результатом 9:3.

Тож після зміни сторін для української організації потрібно було просто взяти 4 раунди та довести гру до перемоги. Це сенсаційний результат, адже Falcons є однією з 4 команд, які наразі домінують на сцені та майже нікому не програють.

Наступний матч команда проведе вже цієї ночі, суперник визначиться пізніше. Для виходу в наступний етап потрібно здобути три перемоги. Якщо ж колектив тричі програє, то вилетить з турніру.

BLAST.tv Austin Major 2025

Стадія 2, перший матч, 7 червня

B8 (Україна) – Falcons (Саудівська Аравія) 13:8 Ancient

Нагадаємо, команда B8 вийшла у другу стадію цього турніру, обігравши американську Wildcard. Раніше B8 здолали бразильську Imperial, а в другій зустрічі – європейський склад клубу з Данії OG.

Austin Major 2025 проходить в США з 3 до 22 червня. Призовий фонд складає 1 250 000 доларів. На третій стадії розпочне свій шлях інша українська команда NAVI.

Що цікаво, склад B8 має найменший середній вік серед усіх учасників.