Капітан NAVI отримав умовне ув'язнення за податкове шахрайство

Капітан команди NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнен отримав чотири місяці умовного ув'язнення.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Таке покарання було оголошено у справі про тяжке податкове шахрайство. Кіберспортсмен приховав від декларування понад 53 тисячі євро доходу від Valve Corporation за 2019 рік.

Через це Фінляндія недоотримала більше, ніж 28 тисяч євро податків. Aleksib стверджував, що він помилково вважав податки з цих виплат уже сплаченими, але суд цю версію не прийняв.

Незадекларовані кошти становили близько третини його доходів за рік, а сам гравець, за його ж словами, мав звичку вдома перевіряти податкову декларацію. Недосплачені податки Віролайнен уже погасив.

Зазначимо, що напередодні NAVI програли BetBoom у матчі третього раунду PGL Masters Bucharest 2026. Вони ще продовжують боротьбу за плейоф.