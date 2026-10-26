BetBoom перемогла NAVI на PGL Masters Bucharest, але українська команда ще бореться за плейоф

BetBoom здолала Natus Vincere з рахунком 2:0 у матчі третього раунду PGL Masters Bucharest 2026.

Перемога вивела BetBoom до плейоф турніру.

Зустріч складалася з двох карт. На Dust2 BetBoom відігралася після першої половини, яку програла 5:7, і перемогла з рахунком 13:10. На виборі BetBoom, карті Nuke, NAVI вела 8:4 після першої половини, але суперник виграв дев'ять раундів поспіль і закрив карту – 13:9.

До матчу обидві команди мали по дві перемоги. Тепер BetBoom пройшла до плейоф, а NAVI опустилася до сітки команд із балансом 2-1. Українська команда зберігає шанси на вихід у наступну стадію: у швейцарському форматі до плейоф проходять вісім із 16 учасників.

PGL Masters Bucharest 2026

Третій раунд

BetBoom – NAVI 2:0

Карти: Dust2 – 13:10, Nuke – 13:9

Нагадаємо, що напередодні NAVI виграли Ignite 2026 Stage 2 EMEA