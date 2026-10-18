Капітану NAVI загрожує умовне ув'язнення за податкове шахрайство

Капітану команди NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнену загрожує чотири місяці умовного ув'язнення.

Про це повідомляє Iltalehti.

Такого покарання вимагає прокурор у справі про тяжке податкове шахрайство. Відповідно до обвинувального акта, який оголосили в окружному суді Східної Уусімаа, кіберспортсмен приховав від декларування понад 53 тисячі євро доходу від Valve Corporation у період з 19 травня по 22 вересня 2020 року.

Через це держава недоотримала більше ніж 28 тисяч євро податків. Обвинувачення наполягає, що гравець свідомо прагнув отримати велику фінансову вигоду, тому справу класифікують як тяжку.

Сам Віролайнен підтвердив, що не задекларував ці гроші, але заперечує злий намір чи бажання наживи. Захист пояснив, що кошти надійшли від продажу іменних наліпок у CS.

Нагадаємо, що напередодні Алексі з NAVI брав участь у ESL Pro League Season 24. "Народжені перемагати" не змогли подолати груповий етап.