Vitality розгромили MOUZ у фіналі та стали чемпіонами ESL Pro League Season 24

Vitality виграли ESL Pro League Season 24 з Counter-Strike 2, перемігши MOUZ у гранд-фіналі з рахунком 3:0.

У вирішальному матчі, який відбувся 11 жовтня, команда забрала Cache – 13:8 та Inferno – 13:7. Найбільш напруженою стала Dust2: суперники дійшли до овертайму, де Vitality виграли всі чотири раунди та закрили карту – 16:12.

Найкращим гравцем фіналу став Матьє "ZywOo" Ербо. Француз завершив серію з 64 вбивствами, 33 смертями та рейтингом HLTV 1,65. Для Vitality це другий титул поспіль після перемоги на StarSeries Fall у вересні.

ESL Pro League Season 24 проходив із 3 до 11 жовтня в польському Катовіце. За перемогу Vitality отримала 125 тисяч доларів призових, MOUZ – 50 тисяч.

Counter-Strike 2. ESL Pro League Season 24

Фінал, 11 жовтня

Vitality – MOUZ 3:0

Карти: Cache – 13:8, Inferno – 13:7, Dust2 – 16:12

Як відомо, українська організація Natus Vincere зазнала поразки від російської організації PARVISION та завершила виступи у 3-му турі турніру.