NAVI впевнено здолали Furia на PGL Masters Bucharest 2026

Українська кіберспортивна організація NAVI впевнено здолала бразильську Furia у груповому етапі PGL Masters Bucharest 2026.

Зустріч завершилася із рахунком 2:0.

"Народжені перемагати" обрали першими Ancient, й у підсумку здобули перемогу 13:10. Вибір Furia припав на Dust2, але й на ній бразильські кіберспортсмени не змогли вибороти перемогу, щоб перевести гру на вирішальну третю мапу, поступившись із рахунком 5:13.

PGL Masters Bucharest 2026

Призовий фонд: $1,250,000

25 жовтня

FURIA – Natus Vincere – 0:2 (Ancient: 10:13 (4:8, 6:5); Dust2: 5:13 (3:9, 2:4))

Найкращим гравцем матчу визнали капітана команди NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнена, якому напередодні інкримінували фінансові махінації.

Далі на український колектив очікує протистояння за путівку до стадії плейоф з російською організацією BETBOOM.

Варто зазначити, що перемога у цьому поєдинку може надати шанси NAVI потрапити на майбутній мейджор – PGL Major Singapore 2026.

Нагадаємо, що напередодні NAVI виграли Ignite 2026 Stage 2 EMEA