NAVI впевнено здолали Furia на PGL Masters Bucharest 2026
Українська кіберспортивна організація NAVI впевнено здолала бразильську Furia у груповому етапі PGL Masters Bucharest 2026.
Зустріч завершилася із рахунком 2:0.
"Народжені перемагати" обрали першими Ancient, й у підсумку здобули перемогу 13:10. Вибір Furia припав на Dust2, але й на ній бразильські кіберспортсмени не змогли вибороти перемогу, щоб перевести гру на вирішальну третю мапу, поступившись із рахунком 5:13.
FURIA – Natus Vincere – 0:2 (Ancient: 10:13 (4:8, 6:5); Dust2: 5:13 (3:9, 2:4))
Найкращим гравцем матчу визнали капітана команди NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнена, якому напередодні інкримінували фінансові махінації.
Далі на український колектив очікує протистояння за путівку до стадії плейоф з російською організацією BETBOOM.
Варто зазначити, що перемога у цьому поєдинку може надати шанси NAVI потрапити на майбутній мейджор – PGL Major Singapore 2026.
Нагадаємо, що напередодні NAVI виграли Ignite 2026 Stage 2 EMEA