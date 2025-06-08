Українська команда B8 – в кроці від виходу в наступну стадію Мейджора

Українська кіберспортивна команда B8 (20) зустрілася з норвезькою Heroic (15) у третьому матчі другої стадії найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поєдинок пройшов у форматі Во1 на мапі Dust2 та завершився перемогою "бейтів". Українці розпочали зустріч з перемоги в першому раунді, проте у підсумку першу половину програли 5:7.

Після зміни сторін команда зрівняла рахунок та навіть вийшла вперед. Після цього суперники по черзі брали раунди та ніхто не виходив на комфортну перевагу. Лише на останніх раундах ініціативу перехопили "бейти" та довели гру до перемоги (13:10).

Після цього результату українці потрапили у сітку 2:1. Наступний суперник визначиться пізніше. Для виходу в третю стадію організації потрібно здобути ще одну перемогу. Для вильоту – двічі програти.

BLAST.tv Austin Major 2025

Стадія 2, сітка 1:1, 8 червня

B8 (Україна) – Heroic (-) 13:10 Dust2

Зауважимо, що до цього у другій стадії B8 здійснили справжню сенсацію, обігравши одного з головних фаворитів турніру Falcons (4), проте пізніше розгромно програли росіянам з Virtus.pro.

Нагадаємо, команда B8 вийшла у другу стадію цього турніру, обігравши американську Wildcard. Раніше B8 здолали бразильську Imperial, а в другій зустрічі – європейський склад клубу з Данії OG.

Austin Major 2025 проходить в США з 3 до 22 червня. Призовий фонд складає 1 250 000 доларів. На третій стадії розпочне свій шлях інша українська команда NAVI.

Що цікаво, склад B8 має найменший середній вік серед усіх учасників.