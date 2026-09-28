США без медалей, золотий перфоманс Самуненкова та колаборація Турлова з Подоляком: підсумки шахової Олімпіади-2026

Днями в узбекистанському Самарканді завершилась 46-та Всесвітня шахова Олімпіада, яка подарувала світу двох нових чемпіонів та нового президента ФІДЕ – Тімура Турлова.

Збірні України по-різному провели змагання, але виступи важко назвати такими, за які соромно – чоловіки до останнього боролись за призові місця, тоді як жінки просто зіграли на своєму рівні.

Ми пропонуємо підбити підсумки турніру та оцінити майбутнє як наших збірних, так і світових шахів загалом.

Україна у відкритому змаганні – на рівні очікувань

Перед стартом турнірів чоловіки мали 12 стартовий номер (відповідно до середньої кількості очок ЕЛО на команду), тоді як жінки – шостий. Обидва колективи мали склад в стилі "молодість та досвід", проте виступи вийшли дійсно різними.

Василь Іванчук та компанія до останнього туру претендували на місце у трійці призерів, яскраво повернувшись у боротьбу після двох поразок – від США та Болгарії.

Загалом результати у відкритому змаганні для "жовто-синіх" були прогнозованими, а ось десятий тур подарував справжню сенсацію – розгром Китаю 3:1 з виграшем Ігоря Коваленка у ексчемпіона світу Діня Ліженя та нічия Іванчука проти 10 номера рейтингу ФІДЕ Вея І дозволили нашій команді плекати певні надії на "бронзу" або "срібло".

Ігор Коваленко та Ігор Самуненков ФІДЕ

Втім, у завершальному турі збірна України поступилась дійсно сильному Узбекистану, який справедливо став переможцем Олімпіади – цей результат відкинув нашу команду аж на 11 місце. У поразці можна знайти і приємний факт – три партії з чотирьох наші шахісти звели унічию, зокрема й Іванчук проти Сіндарова, який став претендентом на звання чемпіона світу.

Іванчук не вразив

Окремо варто проговорити й виступи 57-річного Василя Іванчука – беззаперечної легенди світових шахів, який мав стати тим, хто поведе свою збірну до нагород.

"Великий Чакі" провів на турнірі 10 партій, з яких зміг виграти лише одну – у білоруса Максима Царука. Так, це було дійсно важливе очко, яке принесло перемогу у матчі, але це єдина перемога на турнірі для Іванчука.

Поразку від Фабіано Каруани в розрахунок можна не брати – це топшахіст на піку кар'єри, але нічиїх проти міжнародних майстрів зі Словаччини та Індонезії можна було б уникнути, як і поразки від Іллі Сіроша з Естонії – також міжнародного майстра з рейтингом 2385 очок ЕЛО. Дуже сподіваємось, що на наступний великий турнір Іванчук поїде у кращій формі, аніж він перебував цієї осені.

ФШУ треба домовлятись з сестрами Музичук про повернення

Жіноча збірна України не змогла стрибнути вище голови за відсутності Анни та Марії Музичук, завершивши турнір на 20-му місці з 15 очками у своєму активі.

Попри шостий стартовий номер, особисто автор не особливо очікував на фантастичний виступ підопічних Михайла Бродського – Анастасія Гнатишин та Тетяна Скарабчук мають замало досвіду великих турнірів, а найкраща форма Ушеніної та Букси залишилась позаду. Варто зауважити, що найкращий перфоманс серед наших дівчат продемонструвала якраз 16-річна Гнатишин – сім очок у десяти зіграних партіях.

Жіноча збірна певний час могла розраховувати на найвищі місця, проте поразки від Болгарії та Греції явно не вписуються у чемпіонський графік, як і нічия з Іраном у десятому турі.

За підсумками Олімпіади хочеться побажати нашій федерації знайти спільну мову та мотивувати сестер Музичук поновити виступи за збірну, які точно б зробили Україну більш конкурентною на міжнародному рівні.

Китай вдало провернув зміну поколінь

Якщо Україна, яка приїхала без двох головних зірок, фінішувала поза десяткою кращих, то китаянки перевершили усі найсміливіші очікування – виграли золоті медалі.

На турнір Китай приїхав з однією лише гросмейстеркою – Чжу Цзінер. Компанію їй склали міжнародні майстри Сун Юйсінь та Лу Мяої, а також Янь Тяньці – жіночий ММ та Чжай Мо – жіночий гросмейстер.

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В 11 матчах шахістки з Піднебесної не програли жодного разу – 9 перемог та дві нічиї, а символом чемпіонства на тлі зміни поколінь стала 16-річна Лу Мяої – 8,5 очок у 10 партіях і перфоманс 2596 очок ЕЛО. Сун Юйсінь набрала 7,5, а на рахунку зіркової Чжу Цзінер – шість залікових балів.

Можна констатувати, що експеримент з незапрошенням Цзюй Веньцзюнь (чинної чемпіонки світу), Лей Тінцзе та Тань Чжуньї повністю себе виправдав, чим наша команда, на жаль, похизуватись не може.

Узбекистан на правах господаря повернув собі титул

Головний тренер команди Рустам Касимджанов привіз на турнір найсильніший склад з можливих – претендент на звання чемпіона світу Жавохір Сіндаров, зіркові Нодірбек Яккубоєв та Нодірбек Абдусатторов, а компанію їм склали молоді Мухіддін Мадамінов і Шамсіддін Вохідов.

Узбекистанці завершили Олімпіаду з 20 очками в активі і десятьма перемогами – єдиної поразки на турнірі тріумфаторам завдала Німеччина у матчі восьмого туру – 2,5:1,5.

Ця невдача жодним чином не вплинула на команду, що може говорити лише про її сильний дух – вже у наступному турі Узбекистан переграв США, у яких в складі що не гравець – то зірка.

Завершальний тур проти України за своїм розвитком міг завершитись і внічию – моментами Іванчук мав дійсно кращу позицію, аніж Сіндаров, але й за такого фіналу Узбекистан став би чемпіоном – команда набрала б 19 очок проти 18 у Індії. На жаль, нічиєю проти майбутнього чемпіона українці похизуватись не можуть.

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Зауважимо, що ця перемога – друга в історії для збірної Узбекистану, а дебютна трапилась у 2022 році в Індії – з того складу залишились усі, окрім Жахонгір Вахідова, якого змінив Мадамінов.

Головні сенсації Олімпіади-2026

Глобальні шахові турніри завжди мають місце для команд або окремих шахістів, які гучно заявляють про себе на увесь світ – цьогорічний турнір не став виключенням.

Чоловіча збірна В'єтнаму приїхала у Самарканд під 47 номером посіву без жодного гросмейстера у складі – четверо міжнародних майстрів та один мастер ФІДЕ, що не завадило команді продемонструвати вражаючі результати.

Підопічні Трон Мін Луня фінішували на 19 місці, зазнавши лише двох поразок в 11 матчах – від Греції та Польші. Окремо, звісно, стоїть, перемога над Норвегією в 10 турі з рахунком 3:1, адже у складі суперників усі мають титул гросмейстера.

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Як і чоловікі, в'єтнамські шахістки приємно вразили, фінішувавши на дев'ятому місці з 16 очками в активі за усього трьох поразок – хоча жереб був на боці жіночої команди В'єтнаму – лише одну збірну шахістки змогли переграти з тих, хто мав більший рейтинг – Болгарію.

Ще однією сенсацією Олімпіади можна вважати і те, що збірна США залишилась без медалей – 17 очок і четверте підсумкове місце. Фактично, Олімпіаду американці програли в матчі проти Німеччини у межах п'ятого туру – 1,5:2,5. Єдиної поразки зазнав Ганс Німанн, який замінив Хікару Накамуру.

Після цього збірна США оступилась ще проти Вірменії (2:2) і програла Узбекистану – знову мінімально, але вже з двома програшами – Абдусатторов здолав Каруану, а Якуббоєв переміг Німанна. Після цього колектив Джона Дональдсона вже в контексті перемоги на турнірі міг розраховувати лише на диво, якого не сталось – була лише впевнена гра конкурентів, яка позбавила команду місця у трійці призерів.

Відкриття турніру

Особисто для автора головним приємним моментом на Олімпіаді став перфоманс Ігоря Самуненкова. 17-річний шахіст провів десять партій, набравши вісім очок і пройшов увесь турнір без поразок.

Гра молодого гросмейстера принесла Україні важливі очки, а йому самому – золоту медаль серед четвертих шахівниць на турнірі. За цим показником Самуненков випередив не аби кого, а Гукеша Доммараджу – чинного чемпіона світу.

На Олімпіаді юний шахіст встиг зіграти як з міжнародними майстрами, так і з досвідченими гросмейстерами, зберігаючи холоднокровність та відданість своєму стилю – нічиї проти Німанна та Якуббоєва просто так не даються, як і перемога над Баадуром Джобаєвим – досвідченим багаторазовим чемпіоном Грузії.

ФІДЕ отримала нового президента

У завершальні дні Олімпіади міжнародна федерація шахів провела Генеральну асамблею, на якій обрала президента – ним став росіянин Тімур Турлов.

На виборах було троє кандидатів: переможцю складали конкуренцію німецький бізнесмен Ян Генрік Бюттнер та ще один росіянин Вадім Розентшейн.

Тут варто окреслити, що Турлов має паспорт Казахстану, а Розенштейн – Німеччини, і обидва заявляли про вихід з російського ринку після 2022 року. Втім, щодо останнього ця інформація точно не відповідає дійсності – WR Group Holding GmbH продовжує контролювати "ВР Рус", збільшуючи дохід з року в рік.

Тімур Турлов (другий ліворуч) ФІДЕ

Турлов у 2022 році потрапив під санкції України й з того часу без успіху намагався їх оскаржити, проте з Росії його компанії все ж вийшли – Фрідом Фінанс та ФФІН Банк було продано й після відповідного ребрендингу вони стали "Цифра брокер" та "Цифра банк".

Паралельно з цим можна констатувати, що Турлов є давнім партнером колишнього президента ФІДЕ Аркадія Дворковича – бізнесмен завжди виступав одним з головних спонсорів усіх великих турнірів, які організовувала федерація. Саме Дворкович був ініціатором повернення національного прапору росіянам у межах дитячих, юнацьких та юніорських змагань, а також виносив на голосування такий самий фінт з дорослими шахістами – не вийшло.

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Напередодні виборів Турлов заявив у інтерв'ю Reuters, що дуже поважає Дворковича, але ще більше поважає рішення CAS, тож не буде поновлювати російську шахову федерацію в правах, оскільки хоче бути частиною олімпійського руху.

"На мою думку, найкращий спосіб впоратись із санкціями України – об'єднатись з їхньою командою", – додав бізнесмен в тому ж інтерв'ю.

Сказав – зробив. За декілька днів до виборів Турлов запропонував раднику ОП Михайлу Подоляку приєднатись до його команди у соцмережах, на що український політик відповів згодою і наразився за жорстку критику з боку ФШУ. Постає питання: коли Подоляк та Турлов встигли настільки зблизитись, що бізнесмен пропонує таку посаду як віцепрезидент Міжнародної шахової федерації? У твітері. І згода у твітері.

Після своєї перемоги ексросіянин оголосил, що його віцепрезидентами будуть Подоляк та Павєл Колобков – колишній міністр спорту Росії заступник генерального директора Газпрому та полковний ЗС РФ.

Федерація шахів України випустила два пресрелізи з критикою поведінки радника Офісу президента, а в другому навіть закликала СБУ оцінити дії Подоляка на предмет зради національних інтересів України. Зауважимо, що згодом у фейсбуці текст заяви відредагували та згадку наших спецслужб прибрали.

Загалом перемога Турлова прямо тут і зараз не означає для України або чогось критичного, або чогось дійсно чудового – оцінку можна буде давати не після обіцянок слідувати спортивному та міжнародному праву, а з часом, коли це буде видно.

Відкритими, щоправда, залишаються декілька питань: чи спробують ФШУ і Турлов співпрацювати? Чим керувався Подоляк, коли публічно погодився на тісну співпрацю з російським бізнесменом в умовах безпреревних бомбардувань України? Які інтереси і коли настільки зблизили Турлова та Подоляка? Як і на підставі чого у ФІДЕ працюватиме чинний полковних Збройних сил Російської Федерації і як на цю співпрацю дивиться Подоляк?

А сама Всесвітня шахова Олімпіада завершилась яскравою церемонією закриття, яка за своїм розмахом та красою вартувала класичних Олімпійських ігор. Узбекистан має пишатись і рівнем проведення турніру, і його підсумками.

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