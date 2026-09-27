Узбекистан здолав Україну та став переможцем шахової Олімпіади серед чоловіків

Чоловіча збірна України зазнала поразки у завершальному, 11-му, турі шахової Олімпіади від команди Узбекистану, яка стала переможцем турніру. Натомість жіноча команда України впевнено переграла італійок.

Зустріч між чоловічими командами завершилася із рахунком 1,5:2,5.

У перших трьох матчах були зіграні нічиї. Ігор Коваленко, тогорічний переможець чемпіонату Європи, розписав мирову з Нодірбеком Абдусатторовим.

Василь Іванчук, який протягом своєї кар'єри 4 рази тріумфував на цьому турнірі, та Жавохір Сіндаров не змогли визначити сильнішого протягом матчу. А 17-річний Ігор Самуенков таки розписати мирову в грі з Нодірбеком Якуббаєвим.

Натомість доля всього протистояння вирішалась на 4-й дошці. 17-річний Роман Дегтярьов не зумів вирвати перемоги у грі проти Мухіддіна Мадамінова.

За підсумками цього туру українці посіли 11 місце, набравши 16 очок.

Своєю чергою жіноча команда України переконливо розгромила Італію із рахунком 3,5:0,5. Анастасія Гнатишин розіграла нічию з Мариною Брунелло, а Анна Ушеніна, Наталія Букса та Тетяна Скарбарчук впевнено тріумфували в партіях проти Зиміної Ольга (італійської шахістки російського походження), Тео Геше та Джулії Сали відповідно.

Зрештою українська жіноча команда набрала протягом змагань 15 очок із 20 можливих і фінішувала поза першої десятки.

Нагадаємо, що в минулому турі чоловіча збірна України сенсаційно здолала Італію, а жіноча команда розписала нічию з Іраном.