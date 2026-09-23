Жіноча збірна України програла Болгарії, чоловіки розгромили Індонезію у 7 турі шахової Олімпіади

Збірні України після одноденної перерви продовжили свої виступи на шаховій Олімпіаді у Самарканді, знову здобувши протилежні результати.

Так, чоловіча команда без проблем здолала Індонезію 3,5:0,5 – єдині пів очка для суперників заробив Таріган Елроу, зігравши унічию з Василем Іванчуком.

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Жінки напроти, не змогли здобути прийнятний результат проти Болгарії, поступившись 1:3. Анастасія Гнатишин та Наталія Букса зіграли свої партії внічию, а ось Тетяна Скарабчук та Анастасія Рахмангулова програли.

Зауважимо, що Роман Дегтярьов та Анна Ушеніна цього туру відпочівали.

За підсумками туру чоловіча збірна України посідає 24 проміжне місце, набравши 10 очок (як усі команди з 16 по 38 місце). Наші дівчата також мають 10 залікових балів і 32 проміжну позицію (12-37).

Восьмий тур відбудеться завтра, 24 вересня о 13:00 за київським часом, а суперники наших команд визначатимуться жеребкуванням після завершення п'ятого туру.

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Нагадаємо, у минулому турі збірні України зіграли навпаки – чоловіки програли, а жінки здобули перемогу.