Радник Офісу президента погодився приєднатись до команди російського претендента на пост голови ФІДЕ
Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк погодився доєднатись до команди Тімура Турлова, який претендує на пост голови ФІДЕ.
Про це політик повідомив у своїх соцмережах.
Так, російський бізнесмен опублікував пост про те, що Україна є однією з найбільших шахових держав у світі та запропонував державі висунути свого представника на посаду віцепрезидента ФІДЕ, одразу запропонувавши місце Подоляку.
Радник ОП, своєю чергою, висловив зацікавленість у посаді та своє бажання доєднатись до команди Турлова.
"Я зацікавлений у тому, щоб міжнародні федерації пройшли повз політику та інтриги. Дуже хочу, щоб вони зосередилися на поверненні до своїх фундаментальних цілей: просуванні гуманізму та рішучості, а також досягненні лідерства через чесну, пряму конкуренцію.
Я підтримую ваше реформістське бачення і готовий особисто приєднатися до нової команди ФІДЕ", – написав Подоляк.
Зауважимо, що Тімур Турлов – 38-річний російський бізнесмен, який у 2022 році отримав громадянство Казахстану, власник низки інвестиційних фондів та банкір. У 2023-му став президентом Федерації шахів Казахстану.
Одночасно з цим претендент на президентський пост перебуває під санкціями України, про що Подоляку у відповідь на цей пост нагадав Петер Гайне Нільсен – данський гросмейстер та один з новоспечених функціонерів Федерації шахів України.
Нагадаємо, вибори президента ФІДЕ відбудуться 26 та 27 вересня у Самарканді під час Генеральної асамблеї.
Чинний президент організації Аркадій Дворкович нещодавно потрапив під санкції ЄС, після чого оголосив про призупинення виконання своїх функцій.