Українські шахісти здобули 5 індивідуальних нагород на командному Євро-2025
Завершився командний чемпіонат Європи з шахів у Батумі, Грузія. Він став тріумфальним для збірних України: чоловіки стали чемпіонами, жінки посіли друге місце.
Як повідомляє Федерація шахів України, українські шахісти здобули й індивідуальні нагороди.
Анна Ушеніна стала найкращою серед жінок на другій шаховій дошці.
У чоловіків "золото" вибороли Ігор Коваленко (четверта шахівниця) та Ігор Самуненков (п'ята шахівниця).
Другі місця на четвертій і п'ятій шаховій дошці забрали українські шахістки. Відзначилися Наталія Жукова та Божена Піддубна.
Варто зазначити, що Самуненкову та Піддубній лише по 16 років.
Загальна статистика чоловічої збірної України:
Загальна статистика жіночої збірної України:
Це дозволило повторити найкращий результат збірних України на чемпіонатах Європи. Щоправда, 1992-го чемпіонками стали жінки, а чоловіки здобули "срібло".
У 2021-му чоловіча збірна вперше стала переможцем. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.
Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося завоювати "срібло". У 2009 і 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.