Українські шахісти здобули 5 індивідуальних нагород на командному Євро-2025

Завершився командний чемпіонат Європи з шахів у Батумі, Грузія. Він став тріумфальним для збірних України: чоловіки стали чемпіонами, жінки посіли друге місце.

Як повідомляє Федерація шахів України, українські шахісти здобули й індивідуальні нагороди.

Анна Ушеніна стала найкращою серед жінок на другій шаховій дошці.

Анна Ушеніна etcc2025.com

У чоловіків "золото" вибороли Ігор Коваленко (четверта шахівниця) та Ігор Самуненков (п'ята шахівниця).

Ігор Самуненков Ігор Коваленко

Другі місця на четвертій і п'ятій шаховій дошці забрали українські шахістки. Відзначилися Наталія Жукова та Божена Піддубна.

etcc2025.com Наталія Жукова etcc2025.com

Варто зазначити, що Самуненкову та Піддубній лише по 16 років.

Загальна статистика чоловічої збірної України:

s3.chess-results.com

Загальна статистика жіночої збірної України:

s3.chess-results.com

Це дозволило повторити найкращий результат збірних України на чемпіонатах Європи. Щоправда, 1992-го чемпіонками стали жінки, а чоловіки здобули "срібло".

У 2021-му чоловіча збірна вперше стала переможцем. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.

Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося завоювати "срібло". У 2009 і 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.