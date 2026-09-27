ФІДЕ відмовилася поновлювати в правах Федерацію шахів Росії – ЗМІ

Генеральна асамблея Міжнародної шахової федерації (FIDE) ухвалила рішення не скасовувати відсторонення Федерації шахів Росії (ФШР).

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

За даними джерела, під час засідання, котре відбувалося в узбекистанському Самарканді, делегати більшістю голосів відхилили пропозицію шахових федерацій Вірменії, Білорусі, Куби та Нікарагуа відновити у правах ФШР.

Новоспечений голова ФІДЕ Тимур Турлов заявив, що в цьому питанні організація має підпорядковуватися ухвалам Спортивного арбітражного суду (CAS). Водночас він висловив сподівання, що колись ФШР відновить своє членство, якщо виконає всі умови суду.

Нагадаємо, що у березні цього року Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав федерацію шахів Росії припинити діяльність на окупованих територіях України.

Внаслідок невиконання цих умов ФІДЕ призупинила членство російської організації на три роки.

Також варто зазначити, що нещодавно президентом ФІДЕ було обрано Тимура Турлова. Це російський бізнесмен та банкір, який у 2022 році набув громадянства Казахстану. З 2022 року він перебуває під санкціями РНБО України.

На цих виборах Турлова публічно підтримав радник Офісу президента України Михайло Подоляк та висловив бажання доєднатись до команди Турлова. Федерація шахів України засудила такі дії з боку Подоляка.