Випередив чинного чемпіона світу: Самуненков здобув індивідуальне золото шахової Олімпіади

Український гросмейстер Ігор Самуненков виграв індивідуальну золоту медаль за підсумками Всесвітньої шахової Олімпіади у Самарканді.

17-річний шахіст набрав вісім очок у десяти партіях, завершивши турнір без поразок – це найкращий результат серед четвертих шахівниць.

Найближчим переслідувачем Самуненкова був чинний чемпіон світу Гукеш Доммараджу, який має у своєму активі 8,5 очок, але загальний перфоманс представника Індії – 2718 ЕЛО, тоді як у українця – 2720 і саме це стало вирішальним фактором.

Зазначимо, що перфоманс за очками ЕЛО – це умовний рейтинг шахіста на конкретному турнірі, який складається з сили суперників та проценту набраних очок.

Бронзову медаль четвертих шахівниць забрав представник США Левон Аронян, якому напередодні вручили нагороду Excellence Awards в номінації "повернення року" – шість очок з восьми можливих.

Для Самуненкова це друга індивідуальна медаль на великих турнірах – раніше він вигравав золото резервних шахівниць на переможному для України командному чемпіонаті Європи 2025 року.

Нагадаємо, чоловіча збірна України завершила шахову Олімпіаду на 11 місці, набравши 16 очок. В останньому турі "жовто-сині" поступились майбутнім тріумфаторам турніру Узбекистану.

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