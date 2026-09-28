ФШУ виступила із заявою щодо призначення Подоляка та росіянина Колобкова у ФІДЕ

Федерація шахів України (ФШУ) відреагувала на призначення радника Офісу президента Михайла Подоляка та росіянина Павла Колобкова на посади віцепрезидентів Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Про це повідомляє пресслужба ФШУ.

Їх кандидатури обрав новий президент ФІДЕ Тимур Турлов, який був обраний на посаду 26 вересня 2026 року. Цікаво, що Турлов із 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України і введеними в дію Указом Президента України.

Федерація шахів України заявляє, що не уповноважувала Подоляка представляти ФШУ у ФІДЕ, адже він не має жодного відношення до шахового життя в Україні.

Також ФШУ зазначила, що росіянин Колобков не може обіймати посаду у ФІДЕ, оскільки членство Федерації шахів Росії наразі призупинено.

Українська федерація вимагає не призначати Подоляка та Колобкова на посади віцепрезидентів ФІДЕ.

"ФШУ вважає, що дії Михайла Подоляка, вчинені під час повномасштабної збройної агресії рф, підривають суверенітет та негативно впливають на імідж України. ФШУ просить Службу безпеки України дати оцінку діям Михайла Подоляка та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України. ФШУ також закликає українську громадськість та засоби масової інформації дати належну оцінку діям Михайла Подоляка. Коли ви будете чути сигнал тривоги, звуки шахедів, ракет і вибухи, знайте: в цей час Михайло Подоляк співпрацює з росіянами як віцепрезидент ФІДЕ", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Подоляк підтримав кандидатуру ексросіянина Турлова, який у 2022 році отримав громадянство Казахстану, та є власником низки інвестиційних фондів. У 2023-му став президентом Федерації шахів Казахстану.

Раніше Федерація шахів України заявила про незаконні дії обох.

Щодо Колобкова, то він протягом 2016-2020 роках був міністром спорту Росії. До цього у 2004 році став першим за історію російського спорту спортсменом не на пенсії, який отримав звання полковника. Також він є дійсним держрадником Росії 3 класу (7 жовтня 2013) та 2 класу (11 серпня 2016).