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Спроба рейдерського захоплення ФШУ: У Федерації шахів України заявили про незаконні дії Подоляка і Турлова

Олександр Булава — 23 вересня 2026, 18:28
Спроба рейдерського захоплення ФШУ: У Федерації шахів України заявили про незаконні дії Подоляка і Турлова
Михайло Подоляк
ОПУ

Федерація шахів України (ФШУ) виступила із заявою щодо можливого призначення колишнього радника Офісу президента України Михайла Подоляка віцепрезидентом ФІДЕ у разі перемоги на виборах кандидата Тимура Турлова.

Про це повідомила пресслужба ФШУ.

Українська федерація не підтримує кандидатуру Турлова, який із жовтня 2022 року перебуває під санкціями України, а також не уповноважували Подоляка представляти українську федерацію.

"Федерація шахів України заявляє, що:

1. Не підтримує на виборах президента ФІДЕ кандидатуру Тимура Турлова, який з жовтня 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України і введеними в дію Указом Президента України.

2. Не отримувала пропозиції від Тимура Турлова делегувати представника України до його команди.

3. Не уповноважувала Михайла Подоляка представляти Федерацію шахів України в команді Тимура Турлова.

4. ⁠Михайло Подоляк не має ніякого відношення до Федерації шахів України та шахового життя України, ніколи жодним чином не допомогав і не сприяв ФШУ, а також не мав ніякого відношення і до ФІДЕ.

5. Для включення представника від країни до керівництва ФІДЕ, згідно зі статутом ФІДЕ, потрібно подання від національної федерації шахів країни, яку він представляє. Тому дії Тимура Турлова і Михайла Подоляка – виключно переписка двох фізичних осіб у соцмережах, і ці дії є незаконними та спробою рейдерського захоплення ФШУ", – йдеться в повідомленні.

ФШУ наголосили, що Подоляк не має стосунку до федерації та шахового життя України, а його можливе включення до керівництва ФІДЕ без подання національної федерації назвали незаконним.

Федерація заявила про намір відстоювати свої права в суді, якщо ситуація не буде врегульована та закликала Подоляка враховувати національні інтереси України.

Нагадаємо, напередодні російський бізнесмен опублікував пост про те, що Україна є однією з найбільших шахових держав у світі та запропонував державі висунути свого представника на посаду віцепрезидента ФІДЕ, одразу запропонувавши місце Подоляку, який своєю чергою, висловив зацікавленість у посаді та своє бажання доєднатись до команди Турлова.

Зауважимо, що Тімур Турлов – 38-річний російський бізнесмен, який у 2022 році отримав громадянство Казахстану, власник низки інвестиційних фондів та банкір. У 2023-му став президентом Федерації шахів Казахстану.

Нагадаємо, вибори президента ФІДЕ відбудуться 26 та 27 вересня у Самарканді під час Генеральної асамблеї.

Чинний президент організації Аркадій Дворкович нещодавно потрапив під санкції ЄС, після чого оголосив про призупинення виконання своїх функцій.

ФІДЕ ФШУ Шахи Михайло Подоляк

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