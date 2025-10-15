Особливо радий за Коваленка, який захищає свою країну: CEO FIDE – про перемогу збірної України на Євро-2025

Ізраїльський гросмейстер Еміль Сутовський, який є генеральним директором Міжнародної шахової федерації (FIDE), відреагував на закінчення командного ЧЄ-2025, де чоловіча збірна України здобула "золото".

У дописі на Facebook він відзначив двох Ігорів – Коваленка та Самуненкова.

"Закінчилися командні чемпіонати Європи. У чоловіків перемогу здобула збірна України.

У її складі грає кілька моїх добрих товаришів, але особливо радий за Ігоря Коваленка. Дуже сильний гравець, він понад два роки був змушений забути про шахи, захищаючи свою країну. Тільки нещодавно повернувся до гри – і повів команду до золота. 6.5 очок з 8 проти суперників здебільшого 2600+, браво!

А переможну крапку у вирішальному матчі приніс юний Ігор Самуненков. Саме його перемога чорними над Люком МакШейном принесла золото українцям.

Великий талант, якого ми вітали на різних турнірах ФІДЕ, розуміючи, що зараз така підтримка є особливо важливою. І ось він влився в головну збірну, не здригнувшись у потрібний момент.

Молодці!", – написав Сутовський.