Без зірок, але команда – зірка. Як Україна підкорила чемпіонат Європи з шахів-2025

Днями у Батумі завершився черговий 25-й командний чемпіонат Європи з шахів, на якому обидві наші команди продемонстрували чудові результати – чоловіки виграли змагання, а жіноча збірна завоювала срібні нагороди.

У складі обох колективів не грали головні зірки шахової України – сестри Музичук та Василь Іванчук, проте це не завадило "жовто-синім" продемонструвати чудову гру, поповнивши скарбничку національних досягнень європейського рівня.

Ми пропонуємо підбити підсумки чергового вдалого для України змагання та переконатись, що шахи в нашій країні не тільки живі, а й мають місце прогресу.

Склад збірної України з шахів

На турнір команда приїхала не у найсильнішому своєму складі, але далеко не андердогом. Чоловіків представляли ексчемпіон світу Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін, Антон Коробов, перспективний Ігор Самуненков та військовий Ігор Коваленко.

Жіноча команда виступала без зіркових Музичук, проте у досить бойовому складі: Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталія Жукова та Божена Піддубна. Коли відсутність Музичук в команді стала фактом, ФШУ організувала мінітурнір в боротьбі за останнє місце в команді на Євро, яке, власне, виборола 16-річна Піддубна.

"Перед стартом мали лише трьох учасниць – Долуханову, Піддубну і Торопцеву. Тетяну Скарбачук запросили останньої миті, вже після того, як вона стала в Греції чемпіонкою Європи зі швидких шахів. Тетяна погодилася без роздумів і в підсумку до останньої миті боролася за перемогу в київському турнірі. Божена Піддубна здобула собі місце в збірній у достойній боротьбі, за спортивним принципом", – розповів тренер команди Михайло Бродський.

Зазначимо, що Анна та Марія не грають за збірну України з 2023 року – тоді гросмейстерки були незадоволені умовами контракту, після чого їх виключили зі складу і ситуація набула характеру "довгогрального, але тихого конфлікту".

Як пройшов турнір

Одне слово – чудово. У 18 матчах на дві команди Україна зазнала лише однієї поразки – у восьмому турі наші шахісти поступились Азербайджану. Тоді єдиної поразки в матчі зазнав Волокітін, який грав білими. Насправді командний результат поєдинку міг бути нічийним, але Руслан Пономарьов вирішив не ризикувати проти Мамедьярова, маючи при цьому кращу позицію та два пішаки за якість. У підсумку, це не вплинуло на розподіл медалей, але пройти дистанцію без поразок значно приємніше.

І хоча найбільшу кількість очок Україні приніс Ігор Коваленко, хочеться відзначити гру Ігоря Самуненкова. 16-річний шахіст тільки-но виступив на Великій швейцарці (6 очок, 38 місце) і саме його перемога в матчі з Англією над Люком Макшейном принесла Україні золоті медалі.

Гросмейстери розіграли типовий захист Петрова – сміливе рішення від юного українця, який грав чорними. Такий початок партії – один з найвідкритіших, що свідчить про бажання Самуненкова грати виключно на перемогу. Після традиційної позиційної боротьби гра перейшла у турове завершення, яке просто ідеально провів 16-річний шахіст.

Також особливо приємним видався третій тур для української команди, яка обіграла тоді одного з головних фаворитів змагання Німеччину. Маттіас Блюбаум, як і юний українець, виступав на Великій швейцарці – тоді йому не вистачило лише пів очка до першого місця. Німець поступився Андрію Волокітіну. Гросмейстери розіграли класичний захист Німцовіча. Дебют українець розіграв як по нотах, розмінявши слона за коня, проте отримавши непогану структуру та перевагу в розвитку. У підсумку, Матіас дещо "поплив" – мабуть, вже думав про свій майбутній Турнір претендентів.

Рішуча гра дозволила Самуненкову отримати нагороду найкращої резервної шахівниці, а 6,5 очок Коваленка принесли йому звання найкращої четвертої дошки.

У виступі жіночої збірної України найприкріше те, що підопічні Бродського пройшли усю дистанцію без поразок, але пропустили вперед себе команду Польщі.

Польські шахістки виступили дуже сильно – вісім перемог та лише одна поразка за дев'ять турів – саме від "жовто-синіх", проте чотири нічиї зробили свою справу. У підсумку, Україна набрала 14 залікових балів, а Польща на два більше.

Дуже сильно виступила ексчемпіонка світу Анна Ушеніна, яка не програла жодної з восьми партій і половину виграла. У сьомому турі гросмейстерка в чудовому стилі переграла Александру Мальцевську (те коло Україна взагалі провела на найвищому рівні – три перемоги та нічия з майбутніми тріумфаторками). Ушеніна доволі сміливо розпочала гру, застосувавши розмінний варіант ферзевого гамбіту. Традиційна позиційна боротьба завершилась вражаючою атакою Анни на короля чорних та виграним матеріалом. Після максимально точного ходу ферзем уродженка російського Волгограда здалась.

У чоловіків рятівником був 16-річний Самуненков, а серед жінок цю роль на себе взяла його ровесниця – Божена Піддубна. Шахістка в останньому турі переграла чотириразову чемпіонку Вірменії Сусанну Габоян – не просто переграла, а розгромила. Суперниця здалась лише коли у неї залишилась нерозвинена тура за ферзя і король на шостій лінії під пресингом ферзя та легких фігур.

Окремим рядком хочеться підтримати Інну Гапоненко, яка у своїх п'яти партіях набрала лише півтора очка. Гросмейстерка довгий час є невід'ємною частиною українських перемог, зокрема золото Олімпіади в Турині у 2006 році, срібло наступних змагань та три бронзи з 2012 по 2016 рік. Хоча пік Гапоненко прийшов на середину "нульових", але досвід нікуди вже не дінеться, а тому на наступних змаганнях очікуємо сильної Інни Григорівни.

Що ми маємо у підсумку?

Обидві збірні України під керівництвом Михайла Бродського та Олександра Бєлявського продемонструвала єдність, чудову тактичну підготовку та готовність юних шахістів ставати зірками у найпотрібніший час.

Божена Піддубна та Ігор Самуненков приємно вразили зрілою грою, грамотною дебютною підготовкою та рішучістю грати на перемогу у найвідповідальніший момент. Україна їхала на турнір без зірок у складі, а повернулась додому командою-зіркою.

Завершимо цей текст приємними підрахунками. Тепер на рахунку чоловічної збірної України дві золоті медалі у межах командного чемпіонату Європи – попередня була у 2021 році. Також наші шахісти мають два срібла та дві бронзи.

Українки мають абсолютний паритет із чоловіками – дві перемоги на континентальних першостях, дві бронзи та дві (тепер) срібні нагороди. У 2027 році очікуємо на два золота імені Самуненкова та Піддубної?

P.S. Цікавий факт: на сайті Європейського шахового союзу в публічному доступі є інформація про вартість реєстрації команди та учасників – 300 євро за кожну команду та по 100 євро з гравця та його супроводжуючого. В графі "призи" вказано лише, що переможці отримують кубки, дипломи та медалі, а 2-3 місця медалі та дипломи. Тому, на жаль, ми не можемо визначити суму призових, які заробили наші шахісти (якщо вони взагалі були, це виявилось таємницею).