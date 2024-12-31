Карлсен проти ФІДЕ: "джинсовий скандал" як квінтесенція влади росіян у шахах

Чемпіонат світу з рапіду тривав лише три дні, але за цей короткий проміжок часу встиг відбутись гучний скандал. ФІДЕ дискваліфікувала Магнуса Карлсена через відмову переодягати джинси, які не відповідають дрес-коду.

Боротьба норвежця проти де-факто російської організації із міжнародним обличчям триває понад десять років – час від часу стихає, а іноді спалахує у найбільш несподіваний момент.

Передісторія

Із 1995 року міжнародною шаховою федерацією керують представники терористичного державного утворення. Спочатку Кірсан Ілюжмінов, а потім Аркадій Дворкович намагаються працювати так, щоб максимально уникати безпосереднього лобіювання інтересів Росії та свого гаманця, але іноді це виходить не дуже.

У 2010 році Магнус Карлсен написав відкритого листа Ілюжмінову із відмовою від участі у матчі за чемпіонство світу. Річ у тім, що гра могла тривати понад п’ять років, а сам норвежець не вважає систему нокаут справедливою та ефективною.

Такий вид боротьби за шахову корону дуже подобався представникам ФІДЕ, адже таким чином можна було абсолютно легально тягнути гроші зі спонсорів, які не шкодували своїх мільйонів.

Після десятирічної гегемонії Магнус знову відмовився від участі у матчі за чемпіонство світу – цього разу через відсутність спортивного інтересу. Шахіст втомився цілий рік готуватись до виснажливого протистояння, яке могло тривати 10, 11 або 14 партій, але завжди закінчувалось перемогою однієї й тієї ж людини.

"Джинсовий скандал"

28 грудня 2024 року Магнус Карлсен отримав штраф, а потім і дискваліфікацію з чемпіонату світу з рапіду через джинси, які, на думку ФІДЕ, не відповідають дрес-коду.

На цьому моменті варто зупинитись трішки детальніше. На офіційному сайті організації можна знайти документ із назвою "Політика ФІДЕ щодо дрес-коду", з якого ми можемо дізнатись, що горезвісні джинси не можна одягати лише на церемонію нагородження.

Окрім того, в положеннях про заборонений одяг вказані доволі розмиті та загальні вимоги: бруд на одязі, шорти, сонцезахисні окуляри або "діряві джинси". Одним з представників Росії на чемпіонаті світу був Даніїл Дубов, який дуже любить бренд Balenciaga та вирішив усім це розповісти своїм виглядом.

На думку організаторів, відповідна кофта відповідає положенню про "добрий смак та відповідність престижному шаховому турніру", в той час, як однотонні джинси не відповідають.

На тлі подій напередодні дев’ятого туру чемпіонату світу з рапіду нагадаємо, що Магнус висловлював свою підтримку Гаррі Каспарову, який закликав не повертати росіянам та білорусам можливість виступати під своїми прапорами. Той ресурс, яким володіє ФІДЕ, дозволяє "ставити на місце" шахістів, які не вписуються у концепцію "прийшов – мовчки відіграв – пішов".

На додачу до інциденту з Магнусом, німецька шахістка Елізабет Петц розповіла у своєму акаунті в соцмережі Х наступне:

"Сьогодні ФІДЕ змусила неповнолітню дівчинку, одягнену в джинси, переодягнутися. Дівчинка в екстреному порядку взяла в матері шарф і обмотала його навколо стегон, це стало своєрідною "спідницею" з голими ногами", – розповіла спортсменка.

Fide forced an underaged girl today, wearing a jeans, to change. The girl out of emergency took a scarf from her mother&wrapped it around her hips, becoming a sort of “skirt” with naked legs…Last year they weren’t strict to top players, this year at least no one is above rule! — ElliPaehtz (@ElliPaehtz) December 28, 2024

Відзначимо дуже "гарну" організацію висвітлення турніру, через що майже неможливим стало знайти партії для перегляду. Деякі столи були доступні у трансляції на офіційному Youtube-каналі, але не більше того.

У підсумку Карлсен прямим текстом "послав" федерацію, а Ілон Маск та Хікару Накамура (2795 ЕЛО) висловили підтримку норвежцеві. Дворкович не дарма навчався у МДУ на економіста, а також займає пост голови ради директорів Росселхозбанку. ФІДЕ оперативно пом’якшила вимоги до дрес-коду та повернули Магнуса на чемпіонат світу з бліцу.

Що не так із ФІДЕ зараз?

Росіяни займають ключові посади в організації та тримають бюджет у своїх руках. Спонсором чемпіонату світу з рапіду та бліцу виступив Тімур Турлов, який має паспорт громадянина Казахстану, а від російського відмовився у 2022 році (як несподівано!).

Аркадій Дворкович – російський політичний діяч, державний радник першого класу, економіст. Колишній помічник Дмитра Мєдвєдєва, колишній заступник голови уряду Російської Федерації, голова наглядової ради підсанкційного Россельхозбанку, декларує дохід у 4 мільйони рублів, тоді як його дружина заробляє понад 140 мільйонів на рік.

Шахи – неймовірний ресурс для легалізації російських грошей в умовах санкцій, деякі з яких були введені ще з часів окупації Криму. Федерація дуже обережна у своїх висловлюваннях щодо війни в Україні, але не перший раз намагається повернути росіянам та білорусам їхні прапори. Ба більше, ФІДЕ напередодні власної Генасамблеї підкуповувала бідні африканські країни заради "правильного" голосування з їхнього боку. Втім, рішення прийняте не було й до 2026 року (як мінімум) шахісти виступатимуть під прапором федерації.

Ще один приклад – Сєрьожа Карякін. Колись український шахіст з 2009 року мешкає у Москві, підтримує все, що пов’язане з президентом Росії та окупацією України. Шахіста було дискваліфіковано на шість місяців у 2022 році за підтримку нападу на нашу країну. Війна триває, Карякін продовжує їздити до окупованих територій Донбасу та збирати місцеві "нагороди", але наряду з цим має повне право виступати на міжнародних змаганнях під егідою ФІДЕ.

За неймовірних доходів та статках спонсорів, шахісти заробляють за свої перемоги на турнірах під егідою ФІДЕ доволі мало, порівняно з такими видами спорту, як футбол, хокей чи баскетбол. Призовий фонд матчу за чемпіонство світу склав 2,5 мільйони доларів, а бюджет чемпіонату світу з рапіду та бліцу взагалі лише один мільйон.

Шахістам на кшталт Карлсена або Каруани вигідніше виступати на онлайн-турнірі зі швидких шахів, що організує Саудівська Аравія, ніж готуватися та боротися за менші гроші, але під егідою ФІДЕ. У такому форматі та з таким бюджетом авторитетним шахістам нічого робити у федерації.

Замість підсумку

Через наявність у своїй історії таких шахістів як Гаррі Каспаров та Михайло Ботвіннік, росіяни вирішили, що шахи – їхня національна гра, тож, застосувавши певні фінансові ресурси, вони пробралися на самісіньку верхівку влади. Всі пам’ятають, із яким важким серцем та в останню чергу ФІДЕ заборонила росіянам виступати під своїм прапором і вже робить деякі спроби повернути їм це право.

Дії федерації на чемпіонаті світу з рапіду можна було б охарактеризувати тезою: "своїм – все, іншим – закон", якби ми не читали преамбулу вимог до дрес-коду. А ось дії всієї верхівки шахової федерації, яка тісно пов’язана з банківською системою РФ, а також має побічні зв’язки із політичним керівництвом Росії – це повна легалізація нафтових грошей та створення людяного обличчя для цієї держави.

Людей, що мешкають в Україні та щодня на власні очі бачать усе, що робить держава Росія як із цивільним населенням, так і з військовими, ці намагання або смішать, або дратують. Утім, світова спільнота досить серйозно сприймає "не таких" росіян, адже шахи – інтелігентна гра, тож в уявлені наших партнерів там не може бути поганих або нечесних людей.