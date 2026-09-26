Чоловіча збірна України сенсаційно здолала Китай, жінки розписали нічию з Іраном у 10 турі шахової Олімпіади

Збірні України продовжують свій шлях на Всесвітній шаховій Олімпіаді у Самарканді, пройшовши 10 тур без матчевих поразок.

Чоловіча команда сенсаційно переграла Китай: Ігор Коваленко здолав ексчемпіона світу Діня Ліженя, Роман Дегтярьов був сильнішим за Кун Сянжуя, а Василь Іванчук та Ігор Самуненков звели свої партію у нічиї – підсумковий рахунок 3:1.

Жіноча збірна України в паралельному матчі не змогла здолати Іран – 2:2. Анастасія Гнатишин свою партію виграла, Анастасія Рахмангулова програла, а Тетяна Скарабчук та Анна Ушеніна розписали нічиї.

За підсумками туру чоловіки набрали 16 очок і входять у групу лідерів заліку, зберігши шанси на медалі напередодні завершального туру.

Наші дівчата, натомість, набрали 13 залікових балів і втратили можливість поборотись за призові місця.

Завершальний тур Олімпіади відбудеться 27 вересня о 9:00 за київським часом.

Зауважимо, що сьогодні також відбулась Генеральна асамблея ФІДЕ, під час якої обрали нового президента федерації.