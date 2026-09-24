Іванчук приніс Україні перемогу над Білоруссю, жінки поступились Греції у 8 турі шахової Олімпіади

Збірні України продовжують свій шлях на шаховій Олімпіаді у Самарканді, по-різному зігравши партії восьмого туру.

Так, у відкритому змаганні "жовто-сині" не без проблем здолали Білорусь, яка цього року за рішенням ФІДЕ повернулась до турнірів під власним прапором.

Ігор Коваленко, Антон Коробов та Ігор Самуненков зіграли унічию зі своїми суперниками, а перемогу нашій команді приніс Василь Іванчук, який переграв Максима Царука. Зауважимо, що це перша перемога для легенди світових шахів на турнірі.

Жіноча збірна України навпаки, програла свій матч – 1,5:2,5 від Греції. Анастасія Рахмангулова свою партію у Антонії Хрістодулакі виграла, Анна Ушеніна зіграла внічию з Анастасією Авраміду, а ось Наталія Букса та Анастасія Гнатишин свої партії програли.

Чоловіча збірна України за підсумками туру має 12 очок і посідає 15 місце (11-20), а у жіночої залишається 10 залікових балів й проміжна 38 позиція (33-58).

Лідери Олімпіади наразі такі: у чоловіків по 14 очок мають Німеччина та Узбекистан, а серед жінок Китай набрав 15 залікових балів.

Дев'ятий тур Всесвітньої шахової Олімпіади відбудеться завтра, 25 вересня, а суперники українських команд визначиться після жеребкування. Старт партій традиційно о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, у минулому турі жінки поступились Болгарії, а чоловіча збірна спокійно переграла Індонезію.