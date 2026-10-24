Від незавершеної справи з Верховеном до трилогії проти Ф'юрі: яким може бути фінал величної кар'єри Усика

Олександр Усик уже досяг у боксі практично всього: здобув усі головні титули, став абсолютним чемпіоном світу, заробив мільйонні статки та переміг провідних зірок своєї епохи. Однак інформація про два заплановані поєдинки у 2027 році натякає, що українець не поспішає завершувати кар'єру. Схоже, він готує гучний фінал – із двох великих протистоянь.

39-річний уродженець Сімферополя не шукає простих шляхів – на кшталт чергового поєдинку з ветераном боксу Дереком Чісорою чи іншим суперником, чия зірка вже згасає. При цьому чемпіонські титули також більше не є для Олександра головним пріоритетом, на що вказує його рішення влітку 2026 року відмовитися від усіх поясів. Вочевидь, Усик хоче зосередитися на боях, які матимуть для нього особливе значення.

Якими можуть бути наступні бої Олександра Усика та хто має найбільші шанси зустрітися з українцем у 2027 році? "Чемпіон" розповідає про потенційних опонентів, а також оцінює плюси й мінуси кожного варіанту для фінального виступу "на біс".

Зірвання перемовин з Деонтеєм Вайлдером

Після відмови від поясів Усик заговорив про бажання вийти у ринг проти Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера розглядала цей поєдинок як ймовірний "last dance" у США на початку 2027 року.

Деонтей Вайлдер Getty Images

Однак нещодавно стало відомо, що перемовини щодо потенційного двобою були зірвані. "Бронзовому бомбардувальнику" вже почали приписувати бій проти Джея Опетаї – журналіст Ден Рафаель з посиланням на менеджера американського боксера Шеллі Фінкеля вже повідомляв, що протистояння може відбутися в андеркарді вечора боксу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа, який запланований на 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен також повідомив, що погодився на двобій проти Вайлдера. Тому Деонтею буде з кого обирати.

Водночас у світі боксу почали міркувати, чому зірвалися перемовини щодо бою Усик – Вайлдер. Є дві версії:

Чому зірвання перемовин – позитивний сценарій, пояснюємо:

Спад суперника. Двобій Усик – Вайлдер не мав би високої спортивної цінності. Деонтей вже далекий від своїх найкращих років та пікової форми. "Бронзовий бомбардувальник" минулого та зразка останніх поєдинків – це два різні боксери. Так, він досі володіє тим самим фірмовим ударом, але значно поступається українцю у різноманітності стилю на рингу. Ймовірну перемогу Усика над Деонтеєм аналітики та боксерські експерти б оцінили як звитягу над "тінню колишнього чемпіона".

Двобій Усик – Вайлдер не мав би високої спортивної цінності. Деонтей вже далекий від своїх найкращих років та пікової форми. "Бронзовий бомбардувальник" минулого та зразка останніх поєдинків – це два різні боксери. Так, він досі володіє тим самим фірмовим ударом, але значно поступається українцю у різноманітності стилю на рингу. Ймовірну перемогу Усика над Деонтеєм аналітики та боксерські експерти б оцінили як звитягу над "тінню колишнього чемпіона". Невиправданий ризик. Будь-яка найменша втрата концентрації могла б закінчитися для Олександра провалом. Один випадковий пропущений удар міг би перекреслити ідеальний рекорд досі непереможеного боксера та зіпсувати фінал кар'єри Усика.

Будь-яка найменша втрата концентрації могла б закінчитися для Олександра провалом. Один випадковий пропущений удар міг би перекреслити ідеальний рекорд досі непереможеного боксера та зіпсувати фінал кар'єри Усика. Можливість поставити крапку в історіях із реваншами та трилогіями. Це розв'язує руки українцю для інших поєдинків.

Є у цієї ситуації й мінуси. Уболівальники втратили ідеальне протистояння двох стилів: Усик володіє найвищим боксерським IQ та технікою, а от Вайлдер досі має найпотужніший удар у гевівейті. Якби навіть Олександр володів перевагою протягом усієї зустрічі, то один замах "Бронзового бомбардувальника" міг би змінити усе. Чудовим таким прикладом є нещодавнє протистояння Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича, у якому хорват тактично переграв "Нового Майка Тайсона", оформивши у підсумку сенсаційну звитягу.

Дуель Усик – Вайлдер гарантовано б зібрала величезну касу та шалений ажіотаж навіть серед людей, які активно не стежать за світом боксу. Для Олександра це була б чудова нагода вийти на американський ринок після проведених боїв у Саудівській Аравії та Великій Британії.

Також Олександр втратив можливість розширити свій "список жертв". Він вже здолав двох найбільших зірок британської школи боксу – Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Тому Вайлдер був би третім "вершником" цієї великої трійки сучасної надважкої ваги. Перемога над Деонтеєм дозволила б Усику остаточно "зачистити" усю еру.

У ЗМІ анонсовано два заплановані поєдинки, тому не виключено, що свого часу український боксер повернеться до варіанту щодо бою проти "Бронзового бомбардувальника".

Девід Бенавідес

Девід Бенавідес – один із найнебезпечніших боксерів сучасності, який володіє високим темпом, пресингом та роботою серіями, але водночас він значно поступається Усику за антропометрією.

Девід Бенавідес instagram.com/benavidez300

Такий двобій міг би стати свіжим викликом для Усика, а потенційна перемога дозволила б Олександру довести, що він навіть у такому солідному віці здатен перемагати найагресивніших нокаутерів нового покоління.

Позитивний результат додав би великої ваги до спадщини українського боксера у рейтингу найкращих бійців незалежно від вагової категорії (P4P).

Окрім переваг для Усика, цей можливий поєдинок має значні мінуси.

Високий ризик, і при цьому не найкращий "чек". Бенавідес хоч і є одним із найбезпечніших суперників нинішнього покоління, але наразі його бої не приносять гонорарів, до яких звик Олександр.

Бенавідес хоч і є одним із найбезпечніших суперників нинішнього покоління, але наразі його бої не приносять гонорарів, до яких звик Олександр. Неприємний стиль для Усика. Девід націлений на корпус своїх суперників, викидаючи величезну кількість ударів. Саме ця частина тіла українця є однією з небагатьох уразливих зон.

Цікаво, що авторитетний журналіст The Ring Майк Коппінджер повідомляв, що Усик зацікавлений у бою проти Бенавідеса у 2027 році.

Реванш проти Верховена

23 травня 2026 року Усик був близький до дебютної поразки на профі-рингу, ледь не програвши Ріко Верховену у єгипетській Гізі. Олександр здобув дострокову перемогу наприкінці 11-го раунду: спочатку він відправив нідерландця у нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Ріко Верховен Денис Дідківський

Без урахування цієї 3-хвилинки українець мінімально поступався за записками суддів. Один рефері віддавав йому поразку 94:96, а двоє інших – нічию.

Після поєдинку Ріко подав апеляцію щодо моменту зупинки двобою, адже вважав, що рефері занадто рано зупинив зустріч. Нещодавно нідерландець запропонував Усику провести реванш після того, як українець звільнив свої чемпіонські пояси.

Цікаво, що представник Queensberry Promotions Дев Сахні переконаний, що наступним суперником Усика буде якраз Верховен.

"Все зводиться до одного суперника, з яким він реально може побитися – це Ріко Верховен. У Ріко наразі немає запланованого бою", – говорив Сахні на власному Ютуб-каналі.

Раніше такий варіант не виключив директор команди українського боксера Сергій Лапін. У коментарі "Чемпіону" він заявляв, що, окрім Вайлдера, вони розглядають реванш із Ріко.

"Звісно, хотілося б провести останній бій тут, в Україні. Хочеться зібрати великий стадіон, але така ситуація, що немає такого шансу. Подивимося, може, щось відбудеться. Ще один варіант, окрім Вайлдера, – це бій-реванш із Верховеном. Може, щось ще відбудеться", – розповідав Лапін.

Якщо немає категоричного "ні" щодо реваншу проти Верховена, то які ж тоді плюси тут будуть для Усика?

Чергове протистояння двох різних світів . Чистий та класичний бокс від Усика та неординарний від Ріко, який за раунд намагається викинути більше ударів, ніж деякі боксери викидають за весь поєдинок. Рухи нідерландця хаотичні, що зі сторони виглядає доволі кумедно. Однак такий стиль Верховена є дуже неприємним для будь-якого боксера.

. Чистий та класичний бокс від Усика та неординарний від Ріко, який за раунд намагається викинути більше ударів, ніж деякі боксери викидають за весь поєдинок. Рухи нідерландця хаотичні, що зі сторони виглядає доволі кумедно. Однак такий стиль Верховена є дуже неприємним для будь-якого боксера. Відсутність тиску титульних зобов'язань . Реванш сприйматиметься як друге яскраве шоу та мегафайт комерційного характеру.

. Реванш сприйматиметься як друге яскраве шоу та мегафайт комерційного характеру. Поставити крапку на будь-яких сумнівах щодо першого бою. Зважаючи на те, що Ріко та його команда апелювали щодо зупинки, переконливий реванш поставить остаточну крапку в цьому протистоянні та не залишить жодних підстав для "незавершеного гештальту".

А тепер давайте перейдемо до "мінусів" такого реваншу:

Ризик для спадщини. Хоч Усик та його команда вже бачили стиль Верховена, попри це Ріко досі залишається габаритним бійцем із важким ударом. Для українця цей реванш може знову стати виснажливим поєдинком, у якому існує великий ризик пропустити фатальний удар або отримати серйозну травму.

Хоч Усик та його команда вже бачили стиль Верховена, попри це Ріко досі залишається габаритним бійцем із важким ударом. Для українця цей реванш може знову стати виснажливим поєдинком, у якому існує великий ризик пропустити фатальний удар або отримати серйозну травму. Критика фанів. Організація другого бою може викликати шквал обурення від боксерської спільноти, яка може сприйняти цей вчинок як "ухилення від класичних викликів" або чисто як "бій заради фінансової наживи".

Трилогія з Тайсоном Ф'юрі

Третій бій проти Тайсона Ф'юрі – один із найреальніших та найлогічніших завершень одного з найбільших протистоянь у історії надважкої ваги.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик Getty Images

Це той випадок, коли навіть після двох перемог Усика над "Циганським королем", нова очна дуель викличе божевільний ажіотаж.

Обидва гіганти гевівейту не проти ще раз вийти в один ринг. Менеджер британця вже заявляв, що Тайсону не цікавий потенційний реванш проти Ентоні Джошуа (перший бій 11 грудня 2026 року), адже він більше націлений на трилогію з українцем. Ф'юрі досі не змирився з двома поспіль фіаско у протистояннях із Усиком у 2024-му, вважаючи попередні результати несправедливими.

"За контрактом прописано один бій. Один великий бій. Усе з самого початку планувалося саме під це. Я не кажу, що другого поєдинку не може бути. Але якщо Тайсон переможе, ми б хотіли також повернутися до справ із Усиком. Вони всі вже близькі до завершення кар'єри. Хто б тут не програв – куди йому далі рухатися? Це складне питання. Куди їм діватися після цього? Хто переможе – для того історія триває. А той, хто програє, муситиме міцно замислитися, що робити далі та коли саме ставити крапку", – сказав Спенсер Браун у коментарі Sky Sports.

Нещодавно "Циганський король" запропонував українському боксеру двобій, зазначивши, що трилогія вже у розробці. Він готує для Усика потужну пропозицію.

Однією із найбільших переваг цього двобою є максимальний фінансовий куш.

Натомість серед мінусів такого протистояння є ризик зіпсувати ідеальний рекорд. Не виключено, що у такому бою Тайсон кинув би усе на кін, адже хотів би не просто реваншуватися, а спробувати перемогти в останній зустрічі проти Усика. Саме звитяга у третьому поєдинку запам'яталася б уболівальникам найбільше, адже тетралогії точно б не було.

Також одним із мінусів такого двобою могли стати габарити Тайсона для Усика. Хоча Олександр чудово знає, як боксувати проти британця, але будь-який бій проти Ф'юрі вимагає великої енергозатратності. У 2027 році українцю вже виповниться 40 років. До цього всього виникають побоювання щодо того, чи зможе Усик протягом усіх 12 раундів витримувати виснажливий хід поєдинку, демонструючи найкращу фізичну форму.

Трилогія з Даніелем Дюбуа

Цей варіант найменше обговорюється в ЗМІ, та й серед уболівальників. Усик вже двічі достроково перемагав Дюбуа. Вперше це було наприкінці серпня 2023-го, коли Усик переміг нокаутом у 9-му раунді.

Усик – Дюбуа Getty Images

Реванш же відбувся після двох переможних дуелей українського чемпіона проти Ф'юрі. 19 липня 2025 року українець вдруге здолав "Динаміта", але цього разу швидше – у 5-й трихвилинці.

Колишній менеджер чемпіона WBO у гевівейті Сем Джонс переконаний, що Даніель поступається за рівнем Усику.

"Подивіться, кому Даніель програвав за свою кар'єру – Усику та Джойсу. Джойсу він поступився, ще коли був зовсім молодим, а найкращому надважковаговику цього покоління Усику програв двічі. Як на мене, Даніель зараз є найкращим надважковаговиком у світі, якщо не брати до уваги Усика. Усик, здається, вже на фінішній прямій. У нього, мабуть, залишився лише один бій. Тож після Усика, на мою думку, Даніель – номер два", – заявив Джонс у коментарі iFL TV.

Здається, що Дюбуа є ідеальним потенційним варіантом для непереможеного українця. Британець зручний за стилем боєць, слабкі місця якого у захисті та психологічну вразливість під пресингом чудово знають Усик та його команда.

Бій проти Даніеля міг би бути гарним "касовим" поєдинком. 29-річний боєць є одним із найвідоміших британських гевівейтерів, тому третій поєдинок міг би цілком зібрати навіть легендарний "Вемблі" у Лондоні.

Водночас таке протистояння могло б мати низьку цінність для спадщини 39-річного боксера з Криму. Після двох переконливих перемог нокаутом третій бій, ймовірно, не зможе запропонувати уболівальникам жодної інтриги. Експерти можуть зі скептицизмом сприйняти можливу трилогію.

Зважаючи на те, що кар'єра Усика виходить на фінішну пряму, витрачати 4-5 місяців на чергову підготовку до суперника, якого вже двічі декласував, означатиме втратити можливість провести більш значущий двобій.

Варіанти з поєдинками проти Мозеса Ітауми та Агіта Кабаєла навіть не розглядаємо. Усик вже одного разу дав чітко зрозуміти, що такі протистояння йому на фіналі кар'єри взагалі не цікаві.

Прогноз Чемпіона

Якщо у кар'єрі Усика дійсно заплановані ще два поєдинки, то наш прогноз наступний: Олександр проведе реванш проти Ріко Верховена, аби зруйнувати усі сумніви, які залишилися після першого бою.

А свій "останній танець" українець проведе у трилогії проти Тайсона Ф'юрі. Якщо ж виявиться, що у кар'єрі Усика залишиться лише один двобій, то тут слід також звернути увагу на "Циганського короля". Цей третій бій міг би принести наостанок боксеру з України чудовий гонорар, а треш-ток напередодні такого поєдинку точно б підігрів і так грандіозний ажіотаж до протистояння.