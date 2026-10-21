Це боєць, який не припускається помилок: колишній чемпіон порівняв Усика та Дюбуа
Колишній чемпіон світу Девід Хей розповів, що Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) перебуває за майстерністю на рівні Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО), якщо порівнювати "Динаміта" з Олександром Усиком (25-0, 16 КО).
Про це він висловився у коментарі TalkSPORT Boxing.
"Різниця в майстерності між Усиком і Дюбуа полягає в тому, що за набором навичок Даніель перебуває приблизно на тому ж рівні, як у Вордлі. Усик – це боєць, який не припускається помилок. Усе, що він робить, має сенс. Я жодного разу не помічав у нього якихось поганих звичок.
З іншого боку, Дюбуа чудово опанував усі базові навички. Він надзвичайно витривалий, сильний, габаритний, стійкий – він постійно йде вперед. Вордлі, своєю чергою, не поступається йому ні міцністю підборіддя, ні силою удару, але йому бракує майстерності, щоб успішно виступати на світовому рівні. Ось так усе виглядає", – заявив Хей.
Нагадаємо, що Усик та Дюбуа двічі виходили в один ринг. Вперше це було наприкінці серпня 2023-го, коли українець переміг нокаутом у 9-му раунді. Реванш же відбувся після двох переможних дуелей Олександра проти Тайсона Ф'юрі. 19 липня 2025 року український боксер вдруге здолав "Динаміта", але цього разу швидше – у 5-й трихвилинці.
Раніше промоутер Френк Воррен розповів, що готовий організувати трилогію Усик – Дюбуа. А от колишній менеджер британця Сем Джонс оцінив рівень колишніх суперників.