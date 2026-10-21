Це боєць, який не припускається помилок: колишній чемпіон порівняв Усика та Дюбуа

Колишній чемпіон світу Девід Хей розповів, що Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) перебуває за майстерністю на рівні Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО), якщо порівнювати "Динаміта" з Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Про це він висловився у коментарі TalkSPORT Boxing.

"Різниця в майстерності між Усиком і Дюбуа полягає в тому, що за набором навичок Даніель перебуває приблизно на тому ж рівні, як у Вордлі. Усик – це боєць, який не припускається помилок. Усе, що він робить, має сенс. Я жодного разу не помічав у нього якихось поганих звичок.

З іншого боку, Дюбуа чудово опанував усі базові навички. Він надзвичайно витривалий, сильний, габаритний, стійкий – він постійно йде вперед. Вордлі, своєю чергою, не поступається йому ні міцністю підборіддя, ні силою удару, але йому бракує майстерності, щоб успішно виступати на світовому рівні. Ось так усе виглядає", – заявив Хей.