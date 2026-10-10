У 2027 році: Усик зацікавлений у бою проти непереможеного американця

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) зацікавлений вийти в один ринг проти чемпіона світу за версіями WBA та WBO у важкій вазі Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).

Про це повідомляє авторитетний журналіст The Ring Майк Коппінджер.

Український боксер хотів би провести бій проти непереможеного американця у 2027 році.

Цікаво, що Бенавідес вже отримав свій наступний двобій. 5 грудня 2026 року у Фініксі (штат Аризона) Девід поб'ється проти чемпіона світу за версією WBC Міхала Чесляка.

Натомість українець хотів побоксувати з Деонтеєм Вайлдером. Вже навіть була інформація, що можлива зустріч може відбутися у березні 2027 року у США.

Однак тепер зазначають, що перемовини між боксерами зірвано, а "Бронзовий бомбардувальник" може повернутися у ринг вже 11 грудня 2026 року в андеркарді бою Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа у Кардіффі. Суперником Деонтея може стати австралієць Джей Опетая.

Також було чимало чуток навколо потенційної трилогії Усика проти Ф'юрі, адже Тайсон прагне з третьої спроби перемогти українця. "Циганський король" зазначав, що трилогія вже в обробці.