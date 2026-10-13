Найголовніше – вчасно піти: український тренер заговорив про закінчення кар'єри Усика

Український тренер Андрій Синєпупов побажав Олександру Усику (25-0, 16 КО) попрощатися із професійним боксом на хорошій ноті, адже 39-річний боксер вже досягнув усього.

Про це він висловився в інтерв'ю vRINGe.

"Хочу сказати лише одне. Хочу побажати, щоб Усик завершив кар'єру на хорошій ноті. Є така приказка: "Що найголовніше в боксі? Найголовніше – вчасно піти. Хтось пішов вчасно. Хтось не пішов. Олександр досягнув усього. Дійшов до самої вершини. У принципі, у нього є все. Тому бажаю йому завершити кар'єру на хорошій ноті, провести хороший бій. А далі займатися або промоушеном, або бізнесом. Тим, що йому цікаво", – сказав Синєпупов.

Нагадаємо, що в Олександра є промоутерська компанія Usyk 17 Promotions. Колишній чемпіон припустив, чи може Усик привести Олександра Хижняка, який є клієнтом його промоушену, до чемпіонського титулу.

Натомість сам колишній абсолют досі чекає офіційного призначення наступного бою. Спершу українець хотів побоксувати проти Деонтея Вайлдера, але перемовини зірвалися. Тепер йому приписують зацікавленість у бою проти Девіда Бенавідеса, реванші проти Ріко Верховена та трилогії проти Тайсона Ф'юрі.

Раніше представник Queensberry Promotions Дев Сахні назвав наступного суперника непереможеного українського боксера, а також зізнався, чому не вірить у третій двобій між Усиком та Ф'юрі.