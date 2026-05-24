Усик – Верховен: відомо, хто лідирував за записками суддів на момент зупинки бою

Олександр Усик (25-0, 16 КО) переміг Ріко Верховена (1-1, 1 КО) технічним нокаутом в одинадцятому раунді.

Бій для чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF складався непросто.

Нідерландський кікбоксер чудово підготувався під час тренувальних кемпів. Він тиснув, агресивно, іноді брудно, себе поводив. Це давало певний результат. Однозначно Усику було складно.

На момент зупинки бою судді Мануель Олівер Паломо та Фабіан Гуггенхайм нарахували нічию – 95:95.

А ось Паскуале Прокопіо віддавав мінімальну перевагу спортсмену з нідерландів – 96:94.

Для Усика це 25-та перемога на професійному рингу. Верховен зазнав першої поразки у другому поєдинку за правилами боксу.

Нагадаємо, в попередньому поєдинку Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванші та вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Усик отримає космічний гонорар за бій з Верховеном у Єгипті.