Відомий журналіст назвав причину зірвання перемовин між Усиком і Вайлдером

Журналіст Ден Рафаель розповів, що перемовини між командами Олександра Усика (25-0, 16 КО) та Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) зірвалися через те, що українець запросив за бій більше грошей, ніж йому були готові запропонувати.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"За словами менеджера Вайлдера, Усик запросив за бій більше грошей, ніж Zuffa та Туркі були готові заплатити", – написав Рафаель.

Через що сторона "Бронзового бомбардувальника" погодилася на пропозицію провести двобій проти Джея Опетаї. Рафаель підтвердив інформацію, що боксери вийдуть у ринг в андеркарді вечора боксу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа, який запланований на 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 4 квітня 2026 року у Лондоні, Вайледр переміг за роздільним рішенням Дерека Чісору. Натомість Опетая у вересні 2026-го здолав володаря титулу WBC Ноеля Мікаеляна у Лас-Вегасі, відібравши титул в опонента.

Цікаво, що раніше вже була інформація, що зустріч Усика та Вайлдера могла б відбутися у березні 2027 року у США, якби перемовини б не зірвалися. Тепер Олександр перемкнувся на Девіда Бенавідеса.