Верховен подав протест на результат бою з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі) подав офіційний протест щодо результату бою проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25‑0, 16 КО).

Про це 37-річний спортсмен повідомив у своєму Instagram.

"Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс лише тоді, коли вони застосовуються в моменти, коли це дійсно важливо", – написав Верховен.

Нагадаємо, що Ріко Верховен достроково поступився Олександру Усику. В 11-му раунді українець відправив нідерландця в нокдаун, а потім кинувся його добивати. Рефері зупинив поєдинок за лічені секунди до гонгу.

На думку Верховена, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж поєдинку нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

