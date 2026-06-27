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Час реваншу: Усик отримав виклик від колишнього суперника після звільнення чемпіонських поясів

Денис Іваненко — 27 червня 2026, 06:25
Час реваншу: Усик отримав виклик від колишнього суперника після звільнення чемпіонських поясів
Олександр Усик
Денис Дідківський

У п'ятницю, 26 червня, Олександр Усик (25-0, 16 КО) оголосив про звільнення поясів WBC, WBA та IBF, після чого йому кинув виклик Ріко Верховен (1-1, 1 КО).

Він зробив це в коментарях під дописом Усика в інстаграмі.

Український боксер заявив, що залишає титули, але не йде зі спорту, адже в нього ще є Last Dance. Його частиною хоче стати саме нідерландський кікбоксер, який звернувся до чинного короля хевівейту.

"Останній танець "ЧАС РЕВАНШУ". Давай влаштуємо найбільшу подію-кросовер цієї епохи", – написав Верховен.

Зазначимо, що саме Ріко останній виходив на ринг із Олександром. Їхнє очне протистояння відбулось 23 травня.

В ньому українець переміг технічним нокаутом в 11 раунді. До цього Усик поступався за записками суддів.

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