Якщо з іншого боку буде згода, то бій відбудеться: Верховен погодився на поєдинок проти Вайлдера

Колишній чемпіон світу з кікбоксингу Ріко Верховен (1-1, 1 КО) розповів, що після поразки від Олександра Усика (25-0, 16 КО) мав багато пропозицій щодо наступних поєдинків, але пристав на пропозицію щодо протистояння з Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Про це він висловився у коментарі TalkSPORT.

"Ми отримали пропозицію щодо карду 11 грудня (Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа – прим. ред.). Поки що я не можу підтвердити, що буду брати участь у цьому турнірі. Що я можу підтвердити, так це те, що мені запропонували бій з Деонтеєм Вайлдером, і я погодився. Звісно, деталі ще потрібно обговорити. Я чекаю на відповідь. Тож якщо з іншого боку буде згода, то бій відбудеться", – заявив Ріко.

Цікаво, що раніше виклик Верховену кинув колишній чемпіон світу зі змішаних єдиноборств у важкій вазі Алістар Оверім. Кікбоксер закликав Ріко вийти у ринг в андеркарді вечора боксу у Кардіффі 11 грудня. Їхня очна дуель повинна була відбутися ще у 2021 році. Однак тоді Алістар вимушено відмовився від двобою через травму.

Вайлдеру також приписували зустріч в андеркарді Ф'юрі – Джошуа, але проти Джея Опетаї. Була навіть інформація, що команда Деонтея погодилася на пропозицію щодо такого двобою.

Нагадаємо, що у травні 2026-го Верховен ледь не створив сенсацію у протистоянні з Усиком. Олександр здобув дострокову перемогу наприкінці 11-го раунду. Спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Без урахування цієї 3-хвилинки українець мінімально поступався за записками суддів. Один рефері віддавав йому поразку 94:96, а двоє інших – нічию.

Натомість "Бронзовий бомбардувальник" у своєму останньому поєдинку переміг Дерека Чісору.